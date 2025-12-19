이장우 “이재명 대통령 대전충남 통합 의지 순수할 것”…초대 통합시장 “김태흠과 역할 분담”

김태흠 충남지사와 대전충남행정통합을 주도한 이장우 대전시장이 내년 6∙3 지방선거 6개월을 앞두고 ‘등판’한 이재명 대통령에 “이 대통령의 의도가 어떻든 순수하게 받아들인다”면서 정치적 유불리가 있더라도 추진해야 한다고 강조했다. 대전∙충남특별시 초대 통합시장 출마에 대해선 “김태흠 지사와 함께 충청의 미래를 위해 역할을 분담할 것”이라고 했다.

이장우 시장은 19일 대전시청에서 연 기자회견에서 이같이 밝혔다.

이장우 대전시장이 19일 기자회견에서 대전충남행정통합 관련 질의에 답변하고 있다. 대전시 제공

이 시장은 “수도권 일극 체제로 인한 폐해 지방 소멸, 국토 균형발전 등의 차원에서 행정통합을 선언했다”며 “영∙호남으로 집중돼 있던 정치구조를 충청도권역까지 삼각축은 돼야 한다는 충청민들의 바람을 담아 김 지사와 충청의 미래를 위해서 하자고 대의를 나눴다”고 말했다.

이어 “이 대통령의 의도가 어떻든 순수하게 받아들인다”며 “수도권 과밀화∙집중화를 해결하겠다는 차원에서 봐야지 정치적으로 해석하면 안된다. 정치적 유불리가 있더라도 해야한다”고 말했다.

이 시장은 “‘5극3특’도 통합이 아니고는 갈 수 없는 일로 우리(대전∙충남)가 시범적으로 하면 대구∙경북이나 부산∙경남, 광주∙전남 이런데도 아마 후속절차를 밟을 것으로 생각하고 있다”고 덧붙였다.

이 시장은 초대 통합시장 출마에 대해선 “이 문제는 누가하고 내가 하고 그 문제가 아니고 당과 상의할 일”이라며 한발 물러서면서도 “김 지사와 깊은 이야기를 그동안 많이 나눴고, 충청지역의 미래를 위해 역할 분담을 해야 할 게 있으면 하겠다는 생각”이라고 했다. 그러면서 “통합시장을 누가하고 안하냐는 건 작은 문제라 본다”고 말했다.

이 시장은 이날 행정안전부로부터 전달받은 통합 추진 일정을 공개했다. 행안부에 따르면 12월 중앙부처 특례 협의를 시작으로 내년 1월 법안 발의와 공청회, 2월 국회 통과를 목표로 하고 있다.

이 대통령은 전날 더불어민주당 대전∙충남국회의원에 신속한 통합을 강조했다. 민주당이 내년 2월 특별법 처리를 약속하면서 첫 광역자치단체 통합이 급물살을 타고 있다.

대전충남행정통합민관협의체가 지난 7월14일 대전충남특별시설치특별법안을 발표하고 있다. 대전시 제공

그러나 이런 속도전에도 내년 6∙3 지방선거에서 첫 초대 통합시장을 선출할 수 있을 지는 미지수다.

지난해 11월 국민의힘 소속 단체장인 이 시장과 김 지사의 통합 선언 후 공청회 등을 거쳐 11개월여만인 올해 10월2일 296개 조항을 담은 특별법안이 발의됐으나 3개월 가까이 국회 소관위원회에 계류돼있다.

행안부의 로드맵대로라면 수정된 법안발의와 이를 토대로 한 공청회를 2개월여 만에 속성으로 진행돼야한다. 그동안 민주당이 국민의힘에 제기했던 ‘졸속 처리’, ‘충청민 공감대 부재’ 등의 반대 논리와 정면 배치되는 행보라는 비판을 피할 수 없게 됐다.

대전충남지역 시민단체도 속도전을 경계했다.

대전∙충남시민사회연대회의는 성명서를 내어 “김태흠 지사와 이장우 시장의 ‘선언’으로 시작된 행정통합 논의가 이 대통령의 ‘결정’으로 급속히 정치 일정 안으로 편입됐는데 이 과정에서 정작 대전∙충남 주민들은 충분한 설명도 선택의 기회도 얻지 못했다”고 지적했다. 대전충남연대회의는 “통합이라는 결론이 정치권 내부에서 먼저 설정되고 시민 참여는 그 이후로 미뤄지는 방식은 민주주의의 원리에 부합하지 않는다”며 “모든 정보를 투명하게 공개하고 시민 참여 절차를 명확하게 보장하라”고 촉구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지