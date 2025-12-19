李 대통령 “성범죄 사이트 차단 왜 못하나… 초국가범죄TF서 해외서버 통한 범죄도 다뤄야”

이재명 대통령이 불법촬영물 게시 등 디지털 성범죄가 발생한 온라인 사이트에 대한 차단 필요성을 제기하며 초국가범죄 태스크포스(TF)에서 ‘해외 서버를 통한 국내범죄’를 같이 다룰 것을 주문했다.

이재명 대통령이 19일 정부서울청사 별관에서 열린 법무부(대검찰청)·성평등가족부 업무보고에서 정성호 법무부 장관에게 질문하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 정부서울청사에서 열린 법무부·성평등가족부 업무보고에서 원민경 성평등가족부 장관에게 “최근에 성착취 촬영물이 기사에 나서 난리가 났던데 이게 대개는 해외 서버로 돼 있단 건데, 불법인데 현재 상태로는 사이트 차단이 안 되나”라고 물었다. 이에 원 장관이 “사이트에서 70% 정도가 불법촬영물인 것이 확인돼야 차단이 된다고 한다”라고 답하자 이 대통령은 “70%나요? 이론적으로 그 사이트 안에 범죄적인 불법 내용이 있으면 그 부분을 차단하는 게 안되면 전체를 차단할 수 있어야 하는 게 당연하지 않나”라며 이해할 수 없다는 반응을 보였다. 이와 관련해 조형수 안전인권정책관이 “방심위에서 심의하는 기준에 어떤 사이트를 폐쇄하기 위해서는 사이트 안에서 운영되는 음란물이 70% 이상이 돼야만 전체 사이트를 차단할 수 있다고 한다”고 설명하자 이 대통령은 “그 무슨 말도 안 되는 소리인가”라고 언성을 높인 뒤 비서실장을 향해 “방심위 쪽에 얘기해 일부라도 차단 요청을 하고 안되면 전체를 차단하는 것으로 해달라”고 지시했다.

이 대통령은 “일단은 물리적으로 차단하는 조치는 신속하게 해야 할 것 같다”고 말한 뒤 “그런데 이게(성착취물 사이트) 무슨 회원이 50만명, 60만명이 된다고 하던데 이렇게 크게 성장할 때까지 아무도 몰랐다는 건가”라고 물었다. 이와 관련해 원 장관이 사이트 이름은 직접 언급할 수 없다면서도 “지난 2022년 8월에 이미 피해가 신고돼 경찰청이 3년 넘게 수사 중이다”라고 설명하자 이 대통령은 “이건 말이 안 된다”며 검찰을 향해서도 어떻게 보는지 질의했다.

이 대통령은 해외 서버를 이용하는 사이트에서 벌어지는 범죄 중 국내 저작물 위반 범죄 등도 언급하며 “일단은 차단하면 조금이라도 효과가 있을테니 차단하는데, 마약·보이스피싱·스캠·도박 등을 초국가범죄 TF에서 하기로 했지 않나. 이 문제도 아예 하나 추가하면 어떻겠나”라고 제안했다. 이어 “음란물 한 항목을 추가해서, 민정수석이 거기다 이 항목을 넣고 인력을 파견받든 배치해서 추가하자”라며 “이건 디지털 성착취 촬영물도 하고 저작권도 하는 것으로 해외 서버를 통한 국내범죄로 같이 하는 것으로 하자”고 말했다.

