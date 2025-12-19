‘이런 ××’ 외쳤더니 생기는 일…욕설이 ‘이것’ 높여준다?

신체적으로 힘든 상황에서 욕설을 내뱉는 행동이 실제로 근력과 지구력 같은 신체 수행 능력을 높일 수 있다는 연구 결과가 나와 주목된다.

영국 킬대학교(Keele University) 리처드 스티븐스 박사 연구팀은 19일(한국시간) 미국심리학회(APA) 학술지 ‘아메리칸 사이콜로지스트(American Psychologist’를 통해 건강한 성인 약 300명을 대상으로 한 실험 결과를 공개했다.

연구팀은 참가자 192명을 대상으로 욕설과 중립적 단어가 신체 수행 능력에 미치는 영향을 비교 분석하는 실험을 두 차례 진행했다.

픽사베이

참가자들은 의자에 손을 대고 팔 힘만으로 몸을 지탱하는 ‘의자 팔굽혀펴기(Chair Push-Up)’를 수행하면서, 2초마다 자신이 선택한 욕설 또는 중립적인 단어를 반복하도록 했다. 실험 후에는 과제 수행 중 느낀 몰입도, 산만함, 자신감 등 ‘상태적 탈억제’ 수준에 대한 설문도 실시했다. 상태적 탈억제는 자기 검열이나 사회적 억제가 일시적으로 약해진 상태를 뜻한다.

실험 결과 욕설을 사용할 때 참가자들은 중립적 단어를 말할 때보다 의자 팔굽혀펴기를 더 오래 버텼다. 첫 번째 실험(88명)에서 욕설 조건의 평균 수행 시간은 26.92초로 중립적 단어 조건(24.19초)보다 2.73초 길었다. 두 번째 실험(94명)에서도 욕설 조건은 평균 26.97초로 중립적 단어 조건(24.55초)보다 2.42초 더 길었다. 2022년 진행된 유사 실험 결과까지 통합 분석하면 욕설 조건이 평균 2.61초 더 오래 버티는 것으로 나타났다.

심리 상태 분석에서도 차이가 드러났다. 참가자들은 욕설을 할 때 몰입감이 높아지고 산만함이 줄어들었으며, 자신감은 증가했다고 응답했다. 연구팀은 이같은 변화가 욕설이 사회적 제약과 자기 억제를 일시적으로 풀어주는 ‘탈억제 효과’에서 비롯된 것으로 해석했다.

스티븐스 박사는 “사람들은 의식적이든 무의식적이든 자신의 힘을 끝까지 쓰는 것을 스스로 제한하는 경향이 있다”며 “욕설은 집중력을 높이고 망설임을 줄여 더 과감하게 시도하도록 돕는 간단한 방법”이라고 설명했다.

그는 또한 “욕설이 금기어라는 점 자체가 억제 해제 효과를 만들어낸다”며 “그 결과 수행 능력이 향상될 수 있다”고 덧붙였다.

