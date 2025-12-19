청년재단-한국자산관리공사, 청년의 사회ㆍ경제적 자립 기반 조성 위한 업무협약 체결

협약식 현장(우측에서부터 청년재단 오창석 이사장, 한국자산관리공사 국유재산부문 총괄 김석환 이사)

재단법인 청년재단(이사장 오창석, 이하 ‘재단’)이 한국자산관리공사(사장 정정훈, 이하 ‘캠코’)와 19일 서울 강남구 캠코 양재타워에서 ‘청년의 사회ㆍ경제적 자립 기반 마련을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약은 재단의 청년지원 사업 전문성과 전국 단위 청년센터 네트워크, 캠코의 공적 자산 관리 분야 전문성을 결합해 공공 자원과 청년정책을 연계한 맞춤형 지원 체계를 구축하고, 청년들의 사회ㆍ경제적 자립 기반을 강화하기 위해 추진됐다.

협약식 현장(우측 세번째부터 청년재단 오창석 이사장, 한국자산관리공사 국유재산부문 총괄 김석환 이사)

양 기관은 협약에 따라 ▲국유재산(국가 소유 재산 중 행정목적으로 쓰이지 않는 재산)을 활용한 청년지원 사업 발굴 및 운영 ▲청년 역량 강화를 위한 프로그램 운영과 상담ㆍ멘토링 제공 ▲국유재산 관련 정보 교류 등 다양한 분야에서 상호 협력하기로 했다.

협약에 앞서 재단은 지난 10일부터 17일까지 ‘청년 전용관 탐방 미션 온라인 이벤트’를 진행해 국유재산의 청년 활용성에 대한 정보를 확산하고 인식을 제고했다.

재단 측은 “이번 이벤트 결과는 향후 청년 공간 및 국유재산 활용 청년정책 설계 시 기초자료로 활용될 예정”이라며, “나아가 국유재산법 시행령 개정을 통해 국유재산에 대한 청년 우선 활용권 부여와 사용료 인하 등 실질적인 지원 정책으로 이어질 것으로 기대한다”고 밝혔다.

청년재단 오창석 이사장은 “청년들이 사회에 안정적으로 자립하기 위해서는 맞춤형 지원과 함께 자유롭게 활동할 수 있는 공간 기반이 매우 중요하다”며, “이번 협약을 계기로 다양한 국유재산을 활용한 청년 활동이 확산될 수 있도록 적극 협력하겠다”고 말했다.

