日 기준금리 0.75%로 인상…30년 만에 최고치

일본 중앙은행인 일본은행이 19일 기준금리를 예상대로 0.75%로 인상했다. 이에 따라 일본 기준금리는 1995년 이후 30년 만에 최고 수준이 됐다. 일본은행은 경제·물가 상황에 따라 내년 추가 금리 인상 가능성을 시사했다.

니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 일본은행은 전날부터 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현재 ‘0.5% 정도’에서 ‘0.75% 정도’로 0.25%포인트 인상하기로 했다. 금리 인상은 정책위원 9명 전원 일치로 결정됐다. 올해 1월 0.5% 정도로 올린 이후 11개월 만의 인상이다.

서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 엔화를 정리하고 있다. 뉴스1

일본 기준금리는 1995년 4월 1.75%에서 1.0%로, 같은해 9월 1.0%에서 0.5%로 하향 조정한 이후 0.5%를 넘은 적이 없었다. 그러나 우에다 가즈오 총재가 2023년 4월 취임한 뒤 일본은행은 지난해 3월 17년 만에 마이너스 금리 정책을 종료했고, 지난해 7월에는 0.25%로, 올해 1월 0.5%로 기준금리를 각각 인상하면서 기존 ‘돈 풀기’ 흐름에 고삐를 조여왔다.

우에다 총리는 1월 이후에도 물가 변동을 반영한 실질금리는 여전히 낮은 상태임을 고려해 기준금리 추가 인상을 시사해왔으나, 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책 등을 고려해 3월 회의부터 6차례 연속으로 금리를 동결했다.

물가 상승률 2% 목표 달성을 중시하는 일본은행은 미국 관세 정책이 일본 경제에 악영향을 끼치면서 임금 인상 흐름이 끊길 것을 우려해왔으나, 관세가 경기·물가에 미치는 영향이 예상보다 크지 않다는 견해가 일본은행 내에서 퍼지면서 금리 인상을 단행한 것으로 보인다.

우에다 가즈오 일본은행 총재. EPA연합뉴스

엔저(엔화 약세) 현상으로 가계를 압박할 가능성이 커진 점도 금리 상승 배경이라고 교도통신은 풀이했다. 현재 엔화 환율이 달러당 155엔 수준에 안착해 있으나, 엔화 가치가 더 떨어지면 수입 물가가 오르고 이는 고물가 지속 요인이 되기 때문이다.

일본은행은 이날 성명에서 실질금리에 관해 “큰 폭의 마이너스는 계속된다”며 “경제활동을 확실히 지원해 갈 것”이라고 밝혔다. 아울러 경제·물가가 개선되면 “계속해서 정책금리를 올리고 금융완화 정도를 조정해 나갈 것”이라고 했다.

이제 시장의 관심은 향후 금리 인상의 속도와 목표치로 옮겨가고 있다. 경기를 과열시키지도, 식히지도 않는 수준이 기준점으로 상정되는 가운데 일본은행은 지금껏 “1∼2.5% 구간에 분포한다”고만 설명해왔다. 닛케이는 일본은행이 금리 인상이 경제나 물가, 은행 대출 등에 미치는 영향을 판단해 가면서 서서히 조정할 것으로 내다봤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지