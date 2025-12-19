민희진 재판서 논란 불거진 ‘200장 불송치결정서’…민 측 “불송치결정서, 수사결과보고서 도합한 것”

민희진 전 어도어 대표가 최근 하이브와 주주간계약 해지 및 풋옵션 소송에서 불거진 민 전 대표의 배임 관련 ‘200장 불송치결정서’에 대해 불송치결정서와 수사결과보고서를 도합해 설명한 것이라고 해명했다.

19일 오케이 레코즈는 입장문을 통해 “민희진 대표가 방송과 법정에서 언급한 ‘200장 분량의 서류’는 수사결과보고서와 불송치결정서를 도합해 설명한 것”이라고 설명했다.

오케이 레코즈는 “지난 7월 14일 경영권 찬탈 및 스타일리스트 배임 혐의에 대해 용산경찰서는 민희진 등 피의자 네 명 전원에 대해 불송치 결정을 내렸다”며 “이어 다음 날인 7월 15일 피의자별로 3장 분량의 수사결과통지서를 전달받았다”거 밝혔다.

또한 “7월 22일 민희진 대표는 검찰에 열람·등사 신청을 통해 19장 분량의 불송치 결정서를 수령했고, 7월 30일에는 109장 분량의 수사결과보고서를 받았다”며 “경찰에 정보공개를 신청하려고 하였으나 정보공개를 신청하기 이전에 어도어가 이의신청해 수사기록이 검찰에 있다는 이유로 ‘검찰에 신청하라’는 안내를 받아 검찰에 열람등사를 신청했다”고 덧붙였다.

‘200장 분량의 서류’에 대해선 “당시 변호사로부터 전달받은 자료의 분량이 100장을 훌쩍 넘어가는 많은 양이었고, 비슷한 시기에 별도로 고소한 사건의 수사결과통지서 역시 50장이 넘는 양이었기에, 당시 관련된 모든 서류가 약 200장에 달한다고 기억하여 혼동한 데 따른 표현상의 오류”라고 해명했다.

오케이 레코즈는 “각 서류는 공식적으로 열람·등사 신청을 해 허가를 받아 입수한 서류이므로 법적으로 문제가 없다”고 강조했다.

앞서 지난 18일 서울중앙지방법원 민사합의 31부에서 열린 관련 소송에서 ‘200장 불송치결정서’가 주요 쟁점으로 거론됐다.

하이브 측은 민 전 대표에게 “(유튜브 방송) ‘장르만여의도’에 출연해서 한시간 넘게 본인 입장을 밝혔는데 당시 방송에서, 경찰에서 수사해서 작성한 불송치결정서가 200장이 넘는다는 말을 한 적 있느냐”고 질의했다.

민 전 대표는 “네 제가 불송치결정서 받은 거요”라고 답변했다.

이에 하이브 측은 “피고가 (법정에) 제출한 불송치결정서는 19장”이라며 “근데 방송에서 200장이 넘는다고 하는데”라고 의문을 표했다.

통상 불송치결정문이 200장이 될 정도로 길지는 않다. 재판장도 “200장이란 말 방송에서 했나요”라고 되물었을 정도다.

민 전 대표는 “200장 넘게 제가 받았으니까”라고 답변했다.

하이브 측이 이를 캐물은 것은 해당 문서가 수사 과정을 담은 수사보고서일 가능성이 높기 때문인 것으로 보인다.

실제 200장에 달하는 수사보고서가 사건의 당사자에게 전달됐다면 이는 심각한 문제라는 게 법조계의 해석이다.

검사 출신인 민경철 변호사는 최근 자신의 유튜브채널 ‘법지피티’에서 “민희진이 주장한 불송치결정서가 200 페이지가 될 수는 없다”며 “유튜브에 나온 서류는 일반인들이 볼 수 없는 서류로 수사과정을 기록한 수사기관 내부 문서”라고 주장했다.

그러면서 “내부 결재라인 보고서를 사건 당사자에게 유출했다면 수사 공정성을 해치는 중대한 범죄행위로, 공무상 비밀누설죄에 해당되고 벌금도 없는 형사처벌 대상”이라고 지적했다.

