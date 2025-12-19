李대통령 “비전향 장기수, 본인 능력껏 북한으로…길 열어주자”

이재명 대통령이 비전향 장기수 송환과 관련해 “남북 간 협의에 의해 (비전향 장기수를 북한으로) 보내는 것은 어려우니 그냥 여권을 만들어줘서 본인들 능력껏 북한에 가라고 하는 것이 어떻겠느냐는 일부 주장이 있다”며 “인도적 차원에서 그렇게라도 보내는 게 좋을 것 같다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 19일 정부서울청사 별관에서 열린 외교부(재외동포청)·통일부 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 외교부·통일부의 업무보고에서 정동영 통일부 장관에게 “비전향 장기수를 북한으로 보내려 해도 북한이 반응이 없는 상황”이라며 이같이 말했다.

그러면서 “일부에서 남북 간 협의를 통한 송환이 어려운 점을 고려해 여권을 만들어 주고 중국을 거쳐 평양행 비행기를 타도록 하는 방안을 거론하더라”며 “이에 대한 통일부의 판단은 어떠냐”고 물었다.

이에 정동영 통일부 장관은 “지금 그런 단계에 있다. 예컨대 중국 선양으로 가서 (북한으로 입국하는 방안을) 추진하는 단계”라고 답했다.

다만 정 장관은 “문제는 북한이 (이 사람들을) 받아줘야 한다는 것”이라고 덧붙였다.

그러자 이 대통령은 “그것은 본인들이 감수해야 할 일이다. 우리는 보내주면 되는 것이고 북한으로 들어가지 못해 되돌아오는 것은 어쩔 수 없는 것 아니냐”고 했다.

이어 “자기 고향으로 돌아가겠다는데 막지 않고 길을 열어주는 것으로 (해야 한다)”며 “북한과 협의를 해 판문점을 통해 넘겨주면 제일 좋지만, 반응이 없으니 (중국을 경유하는) 방안으로라도 보내드리는 게 좋을 것 같다”고 재차 강조했다.

