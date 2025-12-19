벤츠 한성자동차, 인증 중고차 ‘할인·보증·추가보증’ 등 특별 프로모션 진행

사진=한성자동차 제공

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차(대표 김마르코)가 연말을 맞아 인증 중고차 특별 캠페인을 전국 7개 인증 중고차 전시장에서 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 캠페인은 엄격한 품질 검사를 통과한 프리미엄 매물을 대상으로 최대 400 만원의 특별 할인 혜택을 제공한다.

특히 다양한 부가 혜택도 제공된다. 제조사 기본 보증에 2년을 더한 보증 연장 프로그램과 평생 무상 엔진오일 교환권을 통해 장기적인 차량 관리를 지원한다.

캠페인은 오는 25일까지 계약을 완료하고 12월 내 출고한 고객을 대상으로 진행된다. 대상 매물은 한성자동차 메르세데스-벤츠 인증 중고차 전시장 및 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이밖에 12월 내 출고 고객 중 선착순 100명에게는 메르세데스-벤츠 골프백 세트를, 전시장 방문 상담을 완료한 고객에게는 메르세데스-벤츠 머그컵 세트를 증정한다.

김마르코 한성자동차 대표는 "연말을 맞아 고객들이 신뢰할 수 있는 프리미엄 인증 중고차량을 보다 합리적인 가격으로 선택할 수 있도록 이번 특별한 혜택을 준비했다"며 "앞으로도 철저한 품질 관리와 다양한 보증 프로그램을 통해 고객들이 안심하고 만족할 수 있는 구매 환경을 지속적으로 높여 나가겠다"라고 말했다.

한편 한성자동차 인증 중고차는 198가지의 엄격한 품질 검사를 거쳐 6년, 15만 km 이내 무사고 차량을 선별해 제공하며, 1년, 2만 km 무상 보증 수리와 3일 환불 보장제 등 체계적인 사후 서비스를 통해 고객의 신뢰를 확보하고 있다.

