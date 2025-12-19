엔하이픈부터 투어스까지…롯데웰푸드, 하이브와 팝업 진행

롯데웰푸드는 하이브의 인기 보이 그룹 ‘엔하이픈(ENHYPEN)’, ‘투어스(TWS)’와 협업한 겨울 시즌 온팩 제품 5종 출시를 기념해 오는 28일까지 서울 성수동 ‘노바포탈’에서 컬래버 팝업스토어를 운영한다고 19일 밝혔다.

롯데웰푸드X하이브 협업 팝업스토어 전경. 롯데웰푸드 제공

이번 팝업스토어는 MZ세대 소비자 문화와 연말 감성을 동시에 담아낸 ‘체험형 브랜드 공간’으로, 성수동의 분위기와 어우러져 색다른 몰입감을 제공한다. 하이브 아티스트들과의 협업한 다양한 콘텐츠와 브랜드 체험 요소를 결합해, 방문객들이 겨울철 즐거움을 온전히 느낄 수 있도록 구성했다.

특히 유럽의 빈티지 마켓을 모티프로 꾸며진 공간은 ‘꼬깔콘’, ‘크런키’, ‘몽쉘’, ‘말랑카우’, ‘제로(ZERO)’ 브랜드로 만들어진 5개의 작은 마켓이 열리는 상상 속 과자 마을을 구현했다. 외관에는 아티스트 대형 포스터와 초대형 리본 장식을 배치해, 성수동 방문객들의 시선을 사로잡는다.

1층은 ‘마켓라운지’로, 아티스트별 상징 색상을 적용해 공간을 구획하고 다채로운 분위기를 연출했다. 대형 포토존을 마련해 인증샷을 남길 수 있으며, 제품 구매 고객에게 제공되는 편지지에 응원 메시지를 작성해 게시할 수 있는 ‘메시지 월(Message Wall)’도 마련돼 참여도를 높였다.

2층은 브랜드별 특성을 반영한 매대를 통해 빈티지 마켓의 감성을 느낄 수 있는 공간으로 구성됐다. 고소한 콘과 달콤한 바닐라가 어우러진 꼬깔콘 과자공방, 말차와 초콜릿의 조화가 돋보이는 크런키 룸, 작은 블루베리 말랑카우 농장, 아기자기한 블랙커런트 제로(ZERO) 정원, 몽쉘 테이스팅 존을 모티프로 제작됐으며, 해당 공간들을 산책하듯 둘러보며 ‘Sweets Market Map’을 완성하는 재미를 더했다.

2층에서는 스탬프 투어 이벤트도 진행된다. 동일 제품 맞히기, 핀볼 게임 참여 시 스탬프를 받을 수 있는 게임존과 브랜드별 요소를 체험하고 스탬프를 획득할 수 있는 프로그램을 마련했다.

롯데웰푸드는 엔하이픈, 투어스와 협업한 겨울 시즌 온팩 제품을 출시했다. ‘엔하이픈’ 온팩 △크런키 더블크런치바 그린티 △제로 블랙커런트베리 젤리 △몽쉘 코코넛&밀크커피 등 3종과 ‘TWS’ 온팩 △꼬깔콘 바닐라밀크맛 △말랑카우 블루베리치즈 등 총 5종이다.

올 겨울에만 만날 수 있는 이번 제품들은 특별한 연말 선물 콘셉트로 기획됐다. 패키지 전면에 멤버 전원의 매력을 담은 단체 사진을 배치하고, 리본 장식을 더한 선물 박스 형태로 디자인했다. 멤버들의 사진과 앨범 커버, 그래픽을 활용한 ‘빅 랜덤씰’도 함께 담겨 소비자의 소장 욕구를 자극한다.

롯데웰푸드 관계자는 “글로벌 팬덤을 보유한 하이브 인기 아티스트와 함께한 이번 팝업스토어가 연말 성수동을 찾는 MZ세대에게 특별한 경험을 선물할 것”이라며 “브랜드와 소비자가 감성적으로 연결되는 새로운 문화적 장을 지속적으로 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

