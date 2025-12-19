에이피알, 3년 연속 CES 참가..."K-뷰티테크 위상 높인다"

에이피알은 글로벌 무대서 화장품과 뷰티 디바이스의 시너지 기반의 혁신 K-뷰티테크 경쟁력을 알린다.

에이피알은 한국시간으로 내년 1월 7일부터 10일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에 참가한다고 19일 밝혔다. CES는 글로벌 시장에서 활약 중인 다수의 테크 기업들이 참여하는 세계 최대 규모의 IT·가전 전시회다. 2024년 첫 참여를 시작으로 세 번째 참여를 맞은 에이피알은 이번 CES 2026에서 메디큐브 화장품과 메디큐브 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스를 통해 K-뷰티테크의 혁신성과 기술력을 소개하며 글로벌 관계자들의 시선을 사로잡을 계획이다.

CES는 라스베이거스컨벤션센터(LVCC)를 비롯한 도심 곳곳에서 진행되며, 에이피알은 베네시안 캠퍼스(Venetian Campus) 내 ‘라이프스타일(Lifestyle)’관에 ‘메디큐브’ 부스를 마련한다. 특히 이번 부스 규모는 그간 에이피알이 운영했던 부스 중 가장 크게 설계됐다. 지난해 CES에서 투자자 및 바이어, 뷰티, 유통, 마케팅 등 다양한 영역의 관계자와 일반 관람객까지 약 1200여 명에 달하는 인원이 부스를 찾았던 만큼, 내부 인테리어에서도 방문객의 편의에 신경을 썼다. 이번 부스에는 전시와 체험, 상담 공간을 구분해 보다 편리하고 집중된 환경에서 K-뷰티테크의 우수성을 체험하고, 구체적 사업 협력 논의가 가능하다.

에이피알은 이번 CES 2026에서 화장품과 뷰티 디바이스의 시너지를 바탕으로 진일보한 K-뷰티테크 기술을 소개할 계획이다. 이를 위해 미국 시장에서도 인기를 모으고 있는 ‘부스터 프로’와 ‘부스터 프로 미니 플러스’를 비롯해 글로벌 진출을 예정하고 있는 부스터 진동 클렌저 헤드’, ‘부스터 브이 롤러 헤드’ 등의 신제품들도 대거 전시한다. 특히 부스터 프로 미니 플러스를 바탕으로 헤드를 교환해 사용하는 결합형 디바이스 라인업은 다양한 스킨케어 기능을 복합 제공하는 에이피알의 우수한 K-뷰티테크 기술을 알릴 것으로 기대된다.

혁신적인 제형과 사용감을 앞세운 메디큐브 화장품도 함께 전시된다. ‘제로모공패드’와 같이 화장솜에 토너가 결합된 형태의 스킨패드류, 바르고 떼어내는 형식의 랩핑 마스크, 고영양 캡슐 크림 등 글로벌 시장에서 주목받는 메디큐브 화장품 라인들을 다양하게 전시할 계획이다. 특히 랩핑 마스크와 캡슐 크림 제품의 경우, SNS 채널을 중심으로 여러 챌린지 콘텐츠가 등장하고 있어 일반 관람객의 관심이 높을 것으로 예상되며, 세럼류와 뷰티 디바이스 병용에 따른 시너지 강조 역시 눈길을 모을 것으로 기대된다.

에이피알 관계자는 “에이피알은 이번 CES 2026에서 보다 고도화된 기술력과 혁신으로 글로벌 시장 속 K-뷰티테크의 위상을 높일 계획이다”며 “이번 무대를 발판삼아 다양한 이해관계자들과 글로벌 파트너십 논의를 확대해 글로벌 사업을 계속 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

