옥주현 "유명해질수록 도마 위 올라…덤덤해져"

가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 힘들었던 순간에 대해 털어놨다.

18일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 '(구) 요정에서 옥엘리, 옥댄버, 옥마타, 옥보니까지 이름은 하나인데 별명은 여러 개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

옥주현은 "너무나 다정함이 병인 사람이었다"고 회상했다.

이어 "근데 진짜 어느날부턴가 많이 겪다 보면 오히려 큰 일에는 되게 덤덤하게 되는 것 같다"고 말했다.

또 "더 유명해질수록 어떠한 사건에 막 우르르 가서 도마 위에 오르기도 하고, 그 안에서 찧는 마늘 같은 존재가 되기도 한다"고 했다.

아울러 "다진 마늘이 되기도 한다"며 "절구통에 들어가 있는 것 같잖아"라고 덧붙였다.

옥주현은 "내가 뭘 잘했고, 뭘 잘못했고 뭘 놓쳤지(를 생각한다)"며 "태생이 F(감성적)인데 직업적인 면이 어쩔 수 없이 T처럼 이성적으로 좀 판단한다"고 했다.

그러면서 "스스로 나를 굳이 우울에 빠지지 않게 (한다)"며 "그런 마음으로 있는 것 같다"고 했다.

옥주현은 지난 1일 미등록 상태로 연예기획사를 운영한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

경기 남양주북부경찰서는 옥주현을 대중문화예술산업발전법 위반 혐의로 최근 의정부지검 남양주지청에 불구속 송치했다.

옥주현은 자신이 설립한 연예기획사 TOI엔터테인먼트를 대중문화예술기획업자 등록 없이 운영한 혐의를 받고 있다. 이 회사는 경기 남양주시에 위치했다.

