하이트진로음료, ‘웹어워드코리아 2025’ 음료 분야 대상 수상

하이트진로음료(대표 백승혁)는 자사 공식 온라인몰 ‘진로토닉몰’이 ‘웹어워드코리아 2025’에서 생활브랜드 부문 음료 분야 대상을 수상했다고 19일 밝혔다.

올해로 22회째를 맞은 웹어워드코리아는 한국인터넷전문가협회(KIPFA)가 주관하는 국내 최고 권위의 웹사이트 평가 시상식이다. 약 4000명의 평가위원단이 유무선 기반 웹사이트의 △비주얼 디자인 △UI·UX △기술 완성도 △콘텐츠 △서비스 △마케팅 전략 등을 종합적으로 평가해 분야별 우수 사례를 선정한다.

진로토닉몰은 하이트진로음료의 다양한 브랜드 라인업을 한눈에 살펴보고 구매할 수 있는 공식 온라인 플랫폼이다. 모바일 환경에 최적화된 사용자 경험, 직관적인 정보 구조와 더불어 ‘진로 낮카밤바(낮에는 카페, 밤에는 바)’라는 브랜드 세계관 경험과 캐릭터 ‘진토니’ 등 브랜드 스토리를 반영한 콘텐츠 구성이 높은 평가를 받았다. 이를 통해 단순 제품 판매를 넘어 경험 중심의 디지털 플랫폼으로서 차별성을 인정받았다.

진로토닉몰은 디지털 에이전시 ‘리더마인’과의 협업을 통해 구축됐으며, 기획 단계부터 사용자 행동 분석을 기반으로 한 UX 설계와 안정적인 기술 구현을 통해 플랫폼 완성도를 높였다.

하이트진로음료 관계자는 “진로토닉몰은 전문 파트너와 협업해 소비자와의 접점을 확장하고 브랜드 경험을 강화해 온 디지털 플랫폼”이라며 “앞으로도 사용자의 관점에서 디지털 경험을 지속적으로 고도화해 차별화된 온라인 경험을 제공해 나갈 것”이라고 전했다.

