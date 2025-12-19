삼성전자, 새해 맞이 ‘2026 삼세페’ 개최…AI 가전·구독 혜택 강화

삼성전자가 새로운 한 해를 응원하는 마음을 담아 1월 1일부터 31일까지 ‘2026 삼성전자 세일 페스타(2026 삼세페)’를 개최한다고 19일 밝혔다.

올해 6회차를 맞은 ‘2026 삼세페’는 가전·모바일·IT 제품을 대상으로 전국 삼성전자 온·오프라인 매장에서 동시에 진행된다. 특히 ‘AI 구독클럽’의 인기와 1월에 몰리는 혼수·입주·이사 수요 트렌드에 맞춰 고객 혜택을 대폭 강화했다.

삼성전자는 ‘2026 삼세페’에서 여러 품목을 함께 구매하는 고객을 위한 혜택을 새롭게 선보인다. 기존에는 ‘AI 패키지’로 TV·냉장고·세탁건조기 등 대형 가전 구매 시 품목당 최대 5만원, 식기세척기·전기레인지·청소기 등 소형 가전 구매 고객은 품목당 최대 3만원 상당의 혜택을 받을 수 있었다.

올해 행사 기간 동안 2개 이상 AI 제품을 일시불로 구매하는 AI 패키지 고객에게는 기존 혜택의 2배인 ‘더블 혜택’을 제공한다. AI 구독클럽으로 ‘AI 패키지’ 제품을 구매하는 고객에게는 혜택이 3배로 커지는 ‘구독 트리플 혜택’이 적용돼 최대 15만원 상당 포인트를 제공한다. 이밖에도 삼성닷컴에서는 TV, 냉장고, 세탁기, 식기세척기 등 총 17개 품목 인기 제품을 최대 50% 할인한 파격적인 가격으로 한정 수량 판매한다.

삼성전자는 1월 혼수·입주·이사 등으로 가전 구매가 집중되는 트렌드를 반영해 고객 맞춤 혜택도 확대했다.

먼저 행사 기간 삼성스토어에서 ‘혼수클럽’과 ‘입주클럽’에 가입한 후 제품을 구매하면 구매 금액대별로 최대 80만 상당 멤버십 포인트를 제공한다. 특히 ‘이사클럽’ 가입 고객은 구매 금액에 따라 최대 40만원의 멤버십 포인트 혜택을 받을 수 있다.

‘2026 삼세페’ 고객들을 위해 다양한 파트너들과의 제휴 혜택도 마련됐다. 삼성금융네트웍스의 금융 플랫폼 ‘모니모’와 함께 1월 2일 단 하루 동안 ‘1day 특가’ 이벤트를 운영한다. 모니모 고객은 앱에서 행사 쿠폰을 내려 받아 삼성닷컴에서 특별 할인가로 스마트폰, 에어컨, 공기청정기, 인덕션 등 최신 제품을 구입할 수 있다. 또, ‘2026 삼세페’ 행사 기간 중 삼성전자 제품을 구입하고 모니모 앱에서 이벤트에 응모한 고객에게는 추첨을 통해 최신 가전제품, 호텔 숙박권, 공연 티켓 등 푸짐한 경품을 증정한다.

한편, ‘2026 삼세페’ 시작에 앞서 오는 19일부터 삼성닷컴에서 '삼세페 사전알림'을 신청한 고객 중 추첨을 통해 1000명에게는 ‘스타벅스 기프티콘’을 증정한다.

삼성전자 한국총괄 김용훈 상무는 “새로운 시작을 준비하는 고객들에게 더욱 실질적인 도움이 될 수 있도록 역대 가장 큰 규모의 혜택을 준비했다”며 “혼수·입주·이사 고객뿐 아니라, 가전 교체를 고민했던 모든 고객에게 이번 '2026 삼세페'는 가장 만족스러운 선택이 될 것”이라고 전했다.

