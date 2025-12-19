황제펭귄 새끼들의 비극…"거대 빙산에 막혀 굶주린 70% 사라져"

극지연구소는 황제펭귄 대규모 번식지인 남극 로스해 쿨먼섬에서 황제펭귄 새끼 개체 수가 작년보다 약 70% 감소했다고 19일 밝혔다.



대형 빙산이 번식지 길목을 막으면서 새끼에게 먹이를 주지 못한 것이 주요 원인이라고 극지연구소는 지목했다.

극지연구소 제공

쿨먼섬은 남극 로스해에서 가장 큰 황제펭귄 번식지로, 새끼 수가 지난해 2만2천마리에서 올해 6천700마리로 급감했다. 인근 번식지에서는 확인되지 않은 이례적인 현상이었다.



김종우·김유민 연구원은 지난달 현장에서 길이 약 14㎞, 축구장 5천개 넓이의 거대 빙산이 번식지와 바다를 잇는 주요 출입구를 막은 것을 확인했다. 위성 자료 분석에 따르면 이 빙산은 지난 3월 난센 빙붕에서 분리돼 북상했고 7월 말 번식지 입구를 막은 것으로 나타났다.



어미 황제펭귄은 6월 산란한 뒤 수컷에게 알을 맡기고 사냥을 나갔다가 2∼3개월 뒤 부화할 때 돌아오는데, 빙산이 복귀 경로를 차단하면서 피해가 컸던 것으로 추정된다.



드론 촬영 사진에서는 빙산 절벽에 막혀 번식지로 돌아가지 못한 수십∼수백 마리의 황제펭귄 성체와 이 펭귄들이 장기간 체류한 것을 보여주는 배설 흔적이 확인됐다.



연구를 총괄한 김정훈 박사는 "살아남은 30%는 어미가 빙산으로 막히지 않은 다른 경로로 먹이를 공급한 것으로 보인다"고 말했다.



그는 빙산이 장기간 번식지를 가로막을 경우 황제펭귄들이 다른 번식지로 이동할 수 있다고 내다봤다.

극지연구소 제공

위성 자료를 분석한 박진구 박사는 "난센 빙붕에서 분리된 빙산의 이동 경로가 다른 주요 서식지들도 지나는 것으로 나타나, 빙붕 붕괴가 황제펭귄 등에 잠재적 위협이 될 수 있음을 보여준다"라며 우려를 표했다.



연구팀은 이번 사례를 내년에 남극해양생물자원보존위원회(CCAMLR) 등 관련 국제기구에 공식 보고할 계획이다.



로스해는 100만 마리 이상의 아델리펭귄과 수만 마리의 황제펭귄을 비롯해 고래, 물범, 바닷새, 크릴 등 다양한 해양생물이 서식하는 세계 최대 규모의 해양보호구역이다.



극지연구소는 지난 2017년부터 해양수산부 연구개발(R&D) '로스해 해양보호구역의 보존 조치 이행에 따른 생태계 변화 연구'를 수행 중이며, 현장 조사와 위성·항공 등 원격탐사 기법을 결합해 황제펭귄 등 주요 종의 개체수 변화와 주변 환경 요인을 장기적으로 분석하고 있다.



신형철 극지연구소 소장은 "이번 사태는 기후변화가 남극 생태계에 야기하는 예측 불가능한 위험성을 보여주는 사례"라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지