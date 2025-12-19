상설특검, ‘관봉권 띠지 폐기’ 관련 한국은행 수색… 출범 첫 강제수사

검찰의 ‘관봉권 띠지 폐기 의혹’을 수사하는 상설 특별검사팀(특검 안권섭)은 19일 한국은행을 상대로 수색·검증영장 집행에 나섰다. 특검팀이 이달 6일 수사를 개시한 후 외부 기관을 상대로 강제수사에 돌입한 것은 이번이 처음이다.

특검팀은 이날 오전 9시부터 김기욱 특검보와 부부장급 검사, 수사관 5명, 포렌식 요원 1명 등을 한국은행 발권국에 투입해 수색·검증영장을 집행 중이다. 한국은행 관봉권(제조권·사용권)의 제조·정사(분류)·보관·지급과 관련한 제반 정보 전반을 확인하기 위한 차원으로, 특검팀은 압수 계획은 없다고 밝혔다.

앞서 서울남부지검은 지난해 12월 건진법사 전성배씨 자택에서 5000만원 상당의 한국은행 관봉권을 압수했으나, 지폐의 검수날짜·담당자·부서 등 정보가 적힌 띠지와 스티커를 분실해 ‘은폐 의혹’이 불거졌다. 검찰은 압수계 직원의 단순 과실이라는 입장이었지만, 정성호 법무부 장관은 수사 공정성 우려를 감안해 상설특검을 출범시켰다.

