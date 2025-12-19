전국 대체로 흐리지만 평년보다 따뜻 낮최고 16도 [오늘 날씨]

뉴시스

금요일인 19일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오후부터 경남권 해안을 중심으로 비가 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 이날 아침 최저기온을 -6~6도, 낮 최고기온은 5~16도가 될 것으로 예보했다. 당분간 기온은 평년보다 높겠다.

다만 강원내륙·산지를 중심으로는 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳도 있겠다.

오후부터 다음 날 밤까지 부산·울산·경남 동부 내륙·남해안에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다. 밤에 경북 남부 동해안은 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있을 전망이다.

이날 아침까지 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

오후부터 다음 날 오전까지 강원 산지에는 차차 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 안팎으로 강하게 불겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적돼 오전까지는 대부분 권역이 '좋음'~'보통'으로 예상된다. 낮부터는 농도가 감소하겠다.

현재 주요 해상에 발효된 풍랑 특보는 없으나, 먼바다의 경우 파고가 최대 2.0m까지 일 수 있으니 작은 선박은 주의가 필하다.

