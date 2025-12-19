서울형 노인 허약예방 프로그램 본격 가동

초고령 사회에 진입한 서울시가 어르신의 노쇠를 조기에 예방할 수 있도록 건강 관리를 강화한다.



시는 어르신이 살던 곳에서 건강하게 생활할 수 있도록 ‘노쇠 예방관리’ 체계를 확대한다고 18일 밝혔다.



시가 ‘어르신 기능평가 도구’로 실태조사를 한 결과에 따르면 조사대상자 1만4132명 중 75∼84세가 93.4%(1만3206명)를 차지했다. 이 중 3175명(22.5%)은 노쇠군, 7271명(51.5%)은 전(前)노쇠군으로 분류돼 어르신 다수가 기능 저하 위험 상태에 있는 것으로 나타났다. 독거노인은 비독거노인에 비해 노쇠군에 속할 가능성이 약 1.2배 높았다. 또 노쇠군은 비노쇠군에 비해 인지저하가 나타날 가능성이 약 1.7배, 우울 증상은 약 3.4배, 낙상 경험이 약 1.9배 높은 것으로 분석됐다. 노쇠군은 일주일에 1회 이상 외출하지 않을 가능성이 비노쇠군보다 3배 이상 높아 정신건강 악화 및 사회활동 위축과 밀접한 관련이 있다고 시는 설명했다.



시는 조사 결과를 바탕으로 ‘서울형 허약예방 프로그램’을 개발해 올해 43명을 대상으로 시범 운영했다. 시는 성과를 토대로 내년부터 프로그램을 25개 자치구 135개 동주민센터로 확대하고, 2028년까지 427개 동으로 단계적으로 넓힐 계획이다.



또 지역사회에서 생활하던 중 건강이 급격히 악화되거나 퇴원 후 회복과정에서 의료·돌봄이 집중적으로 필요한 어르신을 ‘건강장수센터’로 연계해 관리 단절을 최소화할 방침이다. 건강장수센터에서는 의사, 간호사, 영양사, 운동 전문가 등으로 구성된 다학제팀이 가정을 방문해 건강 상태를 종합적으로 평가한다.



시는 내년 3월 ‘돌봄통합지원법’ 시행에 맞춰 동주민센터 기반의 ‘노쇠 예방관리’와 건강장수센터의 ‘퇴원환자 연계 지원’을 연결해 지역사회 건강·돌봄 체계도 강화할 계획이다.



정소진 시 건강관리과장은 “지역사회 안에서 필요한 보건·의료·돌봄 서비스를 유기적으로 연결해 어르신이 살던 곳에서 건강하고 안전하게 생활하실 수 있도록 지원을 확대하겠다”고 말했다.

