인천, 직매립 금지 대비 ‘일회용품과 전쟁’

생활폐기물 직매립 금지 제도가 내년 1월1일부터 수도권에서 시행된다. 수거한 쓰레기를 매립지에 곧바로 묻는 것을 금지하고, 태우고 남은 재만 묻도록 한 것이다.



인천시가 재활용·재사용 중심의 자원순환 체계로 전환에 박차를 가하고 있다. 시는 ‘폐기물 발생 자체를 줄이는 행정’을 핵심 전략으로 설정해 일회용품 사용 근절 정책을 선제적 추진 중이라고 18일 밝혔다.



시는 먼저 공공부문을 변화의 출발점으로 삼았다. 청사 내 다회용컵 공유시스템 구축에 더해 공무원 1인 1개 텀블러 이용을 일상화하는 한편 다회용컵 인프라를 지속적으로 확충했다. 현재 다회용컵 대여함 18대, 반납함 20대, 텀블러 세척기 14대 등의 관련 설비를 운영 중이다. 시는 시민들의 삶 전반으로 확산하고자 야구장, 장례식장, 영화관, 지역 축제·행사, 배달음식, 캠핑장 등 다양한 공간에 단계적으로 갖췄다.



그 결과 올 한 해 다회용기 240만개 이상이 쓰였으며, 약 34t 규모의 생활폐기물 감축이란 성과를 거둔 것으로 나타났다. 이는 직매립 금지 뒤 예상되는 쓰레기 처리 부담을 사전 완화하는 긍정적 신호로 풀이된다.



시는 제도적 기반 강화에도 힘쓰고 있다. 조례 개정으로 시 주최 모임에서 원칙적으로 일회용품 사용을 못하도록 했다.

