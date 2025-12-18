잠실대교 공사장서 27t 차량크레인 넘어져 60대 노동자 사망

서울 송파구 잠실대교 공사 현장에서 차량 크레인이 쓰러져 60대 노동자가 숨졌다.



18일 소방 당국과 구청 등에 따르면 이날 오후 3시 20분께 잠실대교 남단 나들목(IC) 연결체계 개선공사 현장에서 27t짜리 이동식 차량 크레인이 차도 쪽으로 넘어져 작업자 A(66·남)씨가 깔렸다.



소방 당국은 인력 42명과 크레인 등 장비 11대를 투입해 구조 작업을 벌였으나 A씨는 사고 발생 2시간 30여분 만인 오후 5시 56분께 끝내 숨진 채 발견됐다.



사고가 난 크레인은 10∼15t가량의 철제 구조물을 들고 대기 중이었던 것으로 전해졌다.



고용노동부는 사고 직후 작업을 중지시키고 시공사인 삼환기업 측의 산업안전보건법 위반 여부를 파악하고 있다.



경찰도 사고가 난 크레인의 장비 불량 여부와 현장에서 전도 방지 조처 등 안전수칙이 지켜졌는지 조사할 방침이다.



앞서 이날 오후 1시 22분께에는 여의도역 신안산선 공사 현장에서 무너진 철근 구조물에 깔려 50대 남성 작업자가 숨지는 사고가 발생했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지