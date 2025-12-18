李대통령 “2026년 선거에 대전·충남 통합시장 뽑자”

“2월까지 통합특별법 처리” 당부
새 명칭·행정청 소재지 등도 논의
선거 앞서 野와 의제 선점 수싸움
이재명 대통령과 더불어민주당 대전·충남 의원들이 18일 대전·충남 통합에 본격 시동을 걸었다. 내년 6·3 지방선거 전까지 두 지역을 통합해 단일 시장을 선출하기로 한 것이다. 여야가 내년 6·3 지방선거를 앞두고 지역 의제 선점을 위한 본격 수싸움에 돌입했다는 분석이 나온다.
이재명 대통령은 대통령실에서 대전·충남 지역 민주당 의원들과 오찬 간담회를 갖고 “수도권 집중 문제를 해결하는 건 가장 중요한 과제”라면서 “과밀화 해법과 균형 성장을 위해 대전과 충남의 통합이 물꼬를 트는 역할을 할 수 있을 것”이라고 제안했다고 강유정 대통령실 대변인이 서면 브리핑을 통해 전했다. 이 대통령은 내년 지방선거에서 통합된 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있게 중앙정부 차원에서 실질적이고 실효적인 행정 조력을 해야 한다고도 주문했다.
이 대통령은 의원들을 상대로 대전·충남 통합의 중요성을 재차 강조했다. 이 대통령은 “지방정부의 통합이 쉽지 않지만 복잡한 정치적 이해관계를 넘어서는 정책적 판단이 필요하다”며 “대한민국의 미래를 견인한다는 점에서 역사적인 문제이자 수도권 과밀화 문제에 대한 대안으로 통합을 고려해봐야 한다”고 역설했다. 그간 이 대통령은 정부가 추진하고 있는 ‘5극3특’ 전략과 연계해 대전·충남 통합 필요성을 강조하는 공개 언급을 이어온 바 있다. 이 대통령은 의원들에게 “통합의 혜택을 시민 모두가 누려야 한다”며 “재정 분권 및 자치 권한에 있어서 수용 가능한 최대 범주에서 특례 조항을 살펴봐 달라”고 당부했다.
이 대통령은 내년 2월까지 두 지역 통합 특별법의 국회 통과를 목표로 하는 방안을 의원들에게 제안했다. 대통령실 관계자는 “목표로 하는 건 어떨까 제안 정도(의 언급이 있었다)”며 “법안의 성안과 진행 과정은 국회의 몫이고, 행정 지원 및 동력의 주축이 대통령실이 될 수는 있을 것”이라고 했다. 다른 여권 관계자는 “지방선거 전에 통합하지 못하면 5극3특은 물 건너간다”며 “이 대통령의 강력한 의지가 있었다”고 말했다.
이 대통령과 의원들은 두 지역을 통합한 지역의 이름과 행정 소재지 등 실무적인 문제도 논의했다. 대전과 충남 중 행정 소재지를 어디로 둬야 하는지가 관건이었다. 이 대통령은 “‘대전시청과 충남도청을 같이 쓰면 되는 것 아니냐”고 말했다고 여권 관계자는 전했다. 충남 홍성에 있는 충남도청과 대전에 있는 대전시청을 모두 이용할 수 있다는 의견이다. 대전시민은 약 144만명, 충남도민은 213만명이다. 두 도시를 합하면 인구가 357만명이 넘는 만큼, 두개의 행정청을 모두 이용하는 것이 타당하다는 게 여권 설명이다.
대전·충남 통합 논의를 먼저 시작한 건 국민의힘이다. 국민의힘 소속 이장우 대전시장과 김태흠 충남도지사가 적극 나섰고, 국민의힘 성일종 의원 등 국민의힘 의원 45명이 지난 10월 ‘대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법안’을 발의해 뒷받침했다. 국민의힘이 시작한 의제를 이 대통령이 직접 언급하며 ‘정부여당 의제’로 끌어온 셈이다. 민주당은 논의를 거쳐 다음달 중 새로운 법안을 발의할 방침이다.
