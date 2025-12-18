與, 허위정보 근절법도 내주 강행… 법사위 거쳐 본회의 처리

국회 법제사법위원회에서 허위조작정보를 유포할 경우 손해배상액을 최대 5배까지 물릴 수 있도록 한 이른바 ‘허위조작정보 근절법’을 놓고 여야가 대립했다. 야당은 해당 법안을 ‘국민 입틀막 3대 악법’으로 규정하며 반발했지만, 더불어민주당은 오는 22일부터 열릴 본회의에서 허위조작정보 근절법을 처리하겠다며 강행 방침을 밝혔다.

18일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 김용민 위원장 직무대행과 여야 의원들이 학교급식법 일부개정법률안 등 상정 법안을 처리하고 있다. 연합뉴스

국회 법사위는 18일 전체회의를 열고 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부 개정 법률안 등을 심사했다. 개정안의 핵심은 불법 또는 허위정보를 고의·의도적으로 유포해 타인이나 공공의 법익을 침해한 경우, 증명되거나 인정된 손해액의 최대 5배까지 손해배상 책임을 지도록 하는 내용이다.



개정안은 지난 10일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 국민의힘 의원들이 퇴장한 가운데 민주당과 조국혁신당 주도로 강행 처리됐다. 당시 과방위 국민의힘 간사인 최형두 의원은 “선진 민주국가 어디에도 없는 악법”이라며 “언론 자유와 민주 시민사회의 원칙이 퇴행할 우려가 있다”고 비판했다. 언론·시민단체들도 검열 확대로 헌법상 표현의 자유가 침해될 수 있다며 반대 의견을 제기해왔다.



이 같은 우려를 반영해 개정안에서는 탐사보도 위축 논란이 제기됐던 ‘최초 발화자 책임 조항’과 언론사에 대한 입증책임 전환 조항이 삭제됐다. 또한 허위정보 규제 체계와 별도로 정보통신망법상 사실적시 명예훼손죄를 폐지하고, 허위사실 명예훼손죄를 친고죄로 전환하는 내용도 포함됐다. 다만 언론단체들이 요구해온 정치인·공직자 등 권력자의 징벌적 손해배상 청구권 제한 조항은 반영되지 않았다. 대신 공익적 비판을 위축시키는 전략적 봉쇄소송을 금지하는 특칙을 추가하는 데 그쳤다.



한편 법사위는 이날 ‘4세·7세 고시’로 불리는 유아들의 영어학원 레벨테스트를 금지하는 학원법 개정안을 여야 합의로 처리했다. 개정안은 학원 설립·운영자 등이 유아(만 3세부터 초등학교 취학 전 어린이)를 대상으로 모집할 때 또는 수준별 반 배정을 목적으로 시험이나 평가를 실시하지 못하도록 했다.

