손흥민 “토트넘과 승부 싫어 미국행”

손흥민(로스앤젤레스FC·사진)이 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘을 떠나 미국 메이저리그사커(MLS)로 이적한 이유를 직접 밝혔다. 토트넘이 18일 구단 홈페이지와 공식 유튜브 채널을 통해 공개한 ‘손흥민 홈커밍: 토트넘에서 쏘니의 마지막 날들을 들여다보며’라는 제목의 다큐멘터리 영상을 통해서다.



약 14분 분량의 영상에는 손흥민이 직접 출연해 이적을 결심하게 된 이유를 털어놓았고, 손흥민이 동료들에게 작별을 고하는 모습과 최근 홈구장을 방문해 팬들과 재회한 장면 등이 생생하게 담겼다. 손흥민은 “팀을 너무 사랑하기 때문에 떠나겠다는 결정은 정말 쉽지 않았다. 하지만 제가 계속 남는다면, 팀에도, 제게도 좋지 않을 것 같았다”면서 “선택지는 많았지만, 다른 EPL 팀으로 이적할 생각은 전혀 없었다. 토트넘을 존중하기 때문에 다른 유니폼을 입고 토트넘을 상대하고 싶지 않았다. 난 오직 토트넘을 위해서만 뛰고 싶었다”고 말했다. 다른 EPL 팀으로 이적할 수 있었지만 토트넘과 적수로 만나기 싫었던 것이 미국행을 택한 이유라고 밝힌 것이다.



독일에서 프로무대에 데뷔해 활약하다가 토트넘 유니폼을 입고 EPL에 진출한 손흥민은 2021∼2022시즌 아시아 선수 최초로 EPL 득점왕(23골)에 오르는 등 큰 족적을 남겼다. 지난 5월에는 토트넘의 2024∼2025 유럽축구연맹 유로파리그 우승을 이끌며 무관의 설움을 씻었다.

