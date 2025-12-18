이강인의 PSG, 2025년 6번째 우승컵 품었다

‘골든보이’ 이강인(24)의 소속팀 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 2025 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 우승 트로피도 들어 올리며 6관왕을 달성했다. 선발 출장한 이강인은 전반에 부상으로 교체됐지만, 우승 세리머니에 등장해 팀 동료들과 기쁨을 함께 만끽했다.



PSG는 18일 카타르 라이얀의 아흐마드 빈 알리 스타디움에서 열린 플라멩구(브라질)와 2025 FIFA 인터콘티넨털컵 결승전에서 정규 시간 90분 동안 1-1 무승부를 기록한 뒤 승부차기에서 2-1로 승리하며 정상에 올랐다.

이보다 좋을 순 없다 프랑스 프로축구 파리 생제르맹의 이강인(가운데)이 18일 카타르 라이얀의 아흐마드 빈 알리 스타디움에서 열린 플라멩구(브라질)와 2025 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승전에서 승리해 우승을 차지한 뒤 트로피를 들고 팀 동료들과 기쁨을 만끽하고 있다. 라이얀=EPA연합뉴스

이로써 PSG는 한 해에만 여섯 번째 우승 트로피를 들어 올렸다. 2024∼2025 프랑스 1부리그 리그1 우승을 비롯해 프랑스컵, 프랑스 슈퍼컵인 트로페 데 샹피옹을 제패한 PSG는 지난 6월엔 창단 처음으로 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 우승을 차지한 데 이어 시즌 초반 UEFA 슈퍼컵도 가져갔다. 여기에 인터콘티넨털컵 우승까지 한 해에만 우승 트로피를 6개나 수집했다. 한 해에 6관왕을 달성한 건 2009년 바르셀로나에 이어 역대 두 번째다.



인터콘티넨털컵은 여섯 개 대륙 클럽대항전 우승팀이 참가해 세계 최고의 클럽을 겨루는 대회다. 올해부터 4년 주기로 개최되는 FIFA 클럽 월드컵을 대신해 매해 열린다. 지난해에는 레알 마드리드(스페인)가 정상에 오른 바 있다. 올해 대회에는 PSG와 플라멩구를 비롯해 피라미드(이집트), 알아흘리(사우디아라비아), 오클랜드 시티(뉴질랜드), 크루스 아술(멕시코)이 참가했다. PSG는 UCL 우승팀 자격으로 결승전에 직행했다.



리그1에서 5경기 연속 선발 출전했고, 최근 FC메스와 경기에서는 시즌 3호 도움을 올렸던 이강인은 이날 제로톱으로 선발 출장해 유효 슈팅 1개, 지상 볼 경합 두 차례 성공 등 PSG 공격의 윤활유 역할을 수행했다. 그러나 전반 31분 왼쪽 측면에서 상대 수비수와 부딪히고 나서 허벅지 통증을 호소했고, 결국 전반 35분 세니 마율루와 교체돼 의료진의 부축을 받으며 경기장을 떠났다.



PSG는 이강인이 교체된 지 3분 만에 흐비차 크바라츠헬리아의 왼발 슛으로 선제골을 터뜨렸다. 플라멩구는 후반 17분 조르지뉴의 페널티킥으로 승부를 원점으로 돌렸고, 두 팀은 치열한 공방전 끝에 정규시간엔 1-1로 우열을 가리지 못해 승부차기에 돌입했다. PSG 비티냐와 누누 멘데스가 각각 1번과 3번 키커로 나서 득점에 성공했고, 골키퍼 마트베이 사포노프는 플라멩구 1번 키커 니콜라스 데라크루스를 제외한 네 차례 슈팅을 모두 막아내며 팀의 승리를 이끌었다. 이강인은 시상식 때 의료진이나 동료의 부축 없이 등장해 밝은 미소로 우승 세리머니를 즐겼다.

