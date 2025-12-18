與 “내란전담재판부법 내주 처리”… 野, 모든 법안 ‘무제한 필버’ 유지

더불어민주당은 대법원의 전담재판부 설치 방침과 별개로 기존에 추진하던 내란전담재판부를 계획대로 처리한다는 방침이다. 민주당은 내란전담재판부 위헌성을 지적해온 사법부가 갑작스럽게 입장을 선회한 자체가 재판부 무작위 배당을 고수하려는 의도라고 지적했다.



민주당은 18일 대법원이 형법상 내란·외환죄를 집중 심리하는 전담재판부 설치 방안을 내놓은 것에 대해 앞서 의원총회를 통해 확정한 수정안의 내용 변동 없이 그대로 처리한다는 입장을 재확인했다.

더불어민주당 김병기 원내대표가 18일 국회에서 열린 정책조정회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

원내 관계자는 “내란전담재판부가 위헌이라고 주장해온 대법원이 예규에 따라 전담재판부를 구성하는 것은 위헌이 아니냐”며 “무작위 배당 원칙을 깨고 지귀연 재판부를 배정한 사법부가 (민주당이 추진하는) 내란전담재판부법 통과를 앞두고 갑자기 예규를 만들겠다는 것은 ‘꼼수’”라고 비판했다. 이 관계자는 “입법 필요성은 더 커졌다”고 밝혔다.



앞서 민주당 김현정 원내대변인은 오전 정책조정회의 후 기자들과 만난 자리에서 “본회의는 22일 오전 10시부터 24일까지 3일 동안 열린다”며 “정보통신망법 개정안, 내란전담재판부 설치법 2개를 상정할 예정”이라고 밝혔다. 김 원내대변인은 “내란전담재판부법은 지난 정책의원총회 논의 내용이 이견 없이 그대로 갈 가능성이 상당히 높다”며 “23일 본회의 상정 전 의총을 열어 당론으로 추인할 예정”이라고 설명했다. 민주당 지도부로선 이미 내란전담재판부 설치법을 처리했던 국회 법제사법위원회와 관계를 고려해서라도 이 법안을 무르긴 곤란한 입장이다. 같은 당 소속 법사위원들이 문제없다고 심의해 처리한 법안을 상당 부분 후퇴시키는 내용으로 고치기로 한 데 대해 법사위원들에게 양해를 구했던 터다. 한 민주당 법사위원은 “법사위가 심의·의결한 법안을 외부 법무법인(LKB평산)에 맡기는 것부터 자연스러운 일은 아니었다”고 불쾌감을 드러냈다.



조국혁신당은 내란전담재판부 설치 예규를 마련하라는 혁신당의 요구에 사법부가 화답한 것이라며 환영했다.

국민의힘 서범수 의원이 지난 13일 국회에서 열린 12월 임시국회 본회의에서 경찰관 직무집행법 일부개정법률안에 대해 무제한 토론을 하고 있다. 연합뉴스

이런 가운데 국민의힘이 다음주 본회의에 필리버스터(무제한토론)을 예고하고 있어 대부분 민생법안의 처리 시점은 내년 1월 이후로 밀릴 가능성이 높아졌다. 국민의힘은 민주당발 사법개혁안 등 여야 합의를 이루지 못한 법안 철회를 요구하며 본회의에 상정되는 모든 법안에 필리버스터를 실시한다는 방침을 유지하고 있다. 필리버스터 정국이 지속되면 사실상 ‘1일 1법안 통과’가 불가피해 내란전담재판부법 외 다른 민주당 개혁법안과 민생법안 처리는 1월 중순 이후로 밀릴 것으로 전망된다. 민주당 한정애 정책위의장은 회의에서 “본회의에 회부된 법안만 130여개로 처리하지 못한 민생법안이 너무 많다”고 주장했다.



국회는 30일 김호철 감사원장 임명동의안 처리를 위한 본회의를 개최할 예정이나 이때 같이 민생법안을 처리할지는 불투명하다. 김병기 원내대표는 오전 회의 후 기자들과 만난 자리에서 “민주당은 30일에 민생법안 몇 개는 처리하자고 하고 있다”며 “다른 사법개혁안은 내년 설명절 전에는 처리하려 한다”고 말했다. 그는 “1월 초에는 출장이 계획된 의원이 많아 1월 중순 이후로 사법개혁안을 먼저 처리한 뒤 필리버스터가 끝나면 민생법안을 이후 처리할 예정”이라고 덧붙였다.

