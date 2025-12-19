5년내 AI·심층기술 벤처 1만개 키운다

정부가 ‘벤처 4대 강국’ 도약을 목표로 5년 안에 인공지능(AI)과 심층기술(딥테크) 중심의 벤처·스타트업 1만개를 국가 성장 주역으로 키우기로 했다.



중소벤처기업부는 18일 관계 부처 합동으로 ‘벤처 4대 강국 도약 종합대책’을 발표하고 △AI·딥테크 스타트업 1만개 육성 △유니콘·데카콘 50개 창출 △연 40조원 규모 글로벌 벤처투자 시장 진입 등의 목표를 내세웠다.



정부는 이를 위해 확보 예정인 5만장 규모의 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 중 일부를 벤처·스타트업 연구개발(R&D) 실증에 전략적으로 배분하기로 했다. 아울러 2030년까지 1조원 규모 재도전 펀드 조성을 추진하고, 보증채무를 상환하지 못한 창업자의 재창업 신설법인에도 기술보증을 신설한다.



지역 창업도시 10곳도 조성한다. 노용석 중기부 1차관은 “지역 벤처 생태계 의견을 굉장히 많이 들었다”며 “올해 광역권 4곳에서 지역성장펀드를 조성했지만 일부 지역에서는 그조차도 어렵다는 목소리가 있었다”고 설명했다.



벤처기업법의 목적과 정부 책무를 명확히 하고, 성장성을 갖춘 기업이 지속 성장할 수 있도록 벤처기업 인정 범위를 중견기업까지 확대한다.



한성숙 중기부 장관은 “앞으로 AI 고속도로 위에서 탄생할 차세대 유니콘의 성패는 내수 의존성을 넘어선 글로벌 확장 역량과, 고난도 딥테크 난제를 돌파하는 기술 경쟁력에 달려 있다”고 강조했다.

