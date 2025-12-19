[이코노 브리핑] 금감원 “종신보험, 연금상품 아냐” 주의 당부 외

금감원 “종신보험, 연금상품 아냐” 주의 당부

금융감독원은 18일 ‘보험모집 관련 소비자 유의사항’ 자료를 통해 종신보험을 저축이나 연금 상품으로 오인해 가입했다는 소비자 민원이 반복되고 있다며 주의를 당부했다. 금감원에 따르면 지난해 상반기 보험 모집 관련 민원은 3588건에서 올해 상반기 3209건으로 줄었지만, 보장성 보험을 연금·저축상품으로 설명 들었다거나 상품 안내가 미흡했다는 불만은 계속되고 있다. 특히 종신보험이 사망보험금 지급을 목적으로 한 보장성 보험인데도 연금이나 저축 목적의 상품으로 잘못 가입하는 사례가 많다고 금감원은 설명했다.

카카오뱅크 투자 印尼 ‘슈퍼뱅크’ 증시 상장

인터넷 전문은행 카카오뱅크는 지분 투자를 한 인도네시아 디지털은행 슈퍼뱅크가 인도네시아 증권거래소에 상장했다고 18일 밝혔다. 카카오뱅크에 따르면 상장 첫날 슈퍼뱅크의 시가총액은 약 2조4000억원이다. 슈퍼뱅크는 동남아시아 앱 ‘그랩’ 등이 주요 주주로 참여하는 인도네시아 디지털 은행이다. 카카오뱅크는 2023년 그랩과 전략적 파트너십을 맺고 슈퍼뱅크에 두 차례에 걸쳐 총 1140억원을 투자해 지분 약 10%를 보유하고 있다.

거래소, 31일 휴장… 내년 첫 거래는 1월 2일

한국거래소는 내년 1월2일 증권시장 정규시장은 오전 10시, 파생상품시장 정규시장은 오전 9시45분에 개장한다고 18일 밝혔다. 장 마감시간은 현행과 동일하다. 올해 증권·파생상품시장은 30일까지 운영한다. 30일 오후 6시에 개시하는 파생상품 야간거래는 정상 시행된다. 대체거래소인 넥스트레이드도 올해 마지막 매매거래일은 오는 30일이고 31일은 휴장한다. 개장일은 1월2일로 프리마켓은 운영하지 않고 메인마켓과 대량·바스켓매매시장은 모두 오전 10시30초에 시작한다. 종료시간은 현행과 같다.

