‘흑백요리사2’ 선재스님, 알고 보니 비투비 이창섭 이모였다

넷플릭스 예능 프로그램 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'에 출연한 사찰음식 명장 선재스님의조카가 그룹 비투비 멤버 이창섭이라는 사실이 알려지며 관심을 모으고 있다.

지난 16일 첫 공개된 넷플릭스 오리지널 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 2'(이하 '흑백요리사 2')에서는 선재스님이 백수저 셰프로 등장하는 모습이 그려졌다.

선재스님은 2라운드 1 대 1 흑백 대결에서 두 번째 대결 주자로 등장해 '흑수저' 뉴욕곰탕 셰프와 맞붙었다.

선재스님은 전날 열린 제작발표회에서 출연 소감을 전하며 "일상적인 삶 자체가 수행이다. 고민 끝에 출연을 결정했고, 90명의 수행자를 만난다는 마음으로 임했다"고 밝힌 바 있다.

이 가운데 선재스님이 과거 방송에서 밝힌 가족 관계가 재조명 되고 있다.

선재스님은 2017년 방송된 MBC '세모방'에 심사위원으로 출연해 "내 조카가 가수다"라고 언급한 바 있다.

이후 그의 조카가 비투비의 리드보컬 이창섭이라는 사실이 알려지며 시청자들에게 놀라움을 안겼다.

한편 선재스님은 대한민국 1호 사찰음식 명장으로, 그간 유수의 셰프들과 여러 연예인들에게 사찰음식 비법을 전수해 이미 유명한 인물이다.

