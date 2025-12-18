부산시민이 세운 ‘기억의 터’, 부산독립운동기념관 첫 삽

올해 광복 80주년을 맞아 부산지역 독립운동가들을 기억하고, 부산독립운동사의 의미를 공유하기 위한 기념관이 마침내 첫 삽을 떴다.

18일 부산시에 따르면 시는 이날 부산시민공원 시민사랑채 백산홀에서 ‘부산독립운동기념관’ 착공식을 가졌다.

부산독립운동기념관 조감도

이날 행사에는 박형준 시장을 비롯해 부산시의회 의장과 부산시교육감, 보훈단체장, 광복회원, 시민단체, 학생 등 300여명이 참석해 부산독립운동기념관 건립의 출발을 지켜봤다.

부산독립운동기념관은 180억원을 투입해 부산진구 범전동 부산시민공원 시민사랑채를 리모델링하는 방식으로 조성된다. 이곳은 부지면적 5139㎡, 연면적 2378㎡에 지상 2층 규모로, 추모공간과 상설·기획전시관, 체험·교육공간, 사무실, 복합문화공간 등으로 꾸며진다. 독립운동의 역사성과 상징성을 반영해 과거와 미래의 소통 공간을 구축하고, 내·외부 공간을 연계해 입체적 체험형 전시장으로 꾸며 인물사·지역사를 전시한다.

시는 2027년 상반기 개관을 목표로 이곳을 부산을 대표하는 역사문화 랜드마크로 조성하고, 시민들이 참여하는 역사문화 플랫폼으로 운영할 계획이다. 이를 위해 기미독립선언서와 백범일지 등 독립운동 관련 유물 602점을 확보하고, 향후 기증 확대 및 시민 참여형 프로그램을 통해 지속적으로 전시 자료를 확충할 계획이다. 또 부산지역 독립운동사를 재조명하고 청소년 체험·교육 강화, 디지털 기반 실감형 전시 도입 등 시대 흐름에 맞는 교육·문화 콘텐츠를 확대할 예정이다.

부산독립운동기념관 배치도. 부산시 제공

특히 시민과 관광객이 다함께 즐길 수 있는 도슨트(전시해설) 운영과 야외 체험 프로그램 및 기념행사 등을 통해 방문객 참여도를 높일 계획이다. 또 보훈정책과 연계를 강화해 부산지역 독립운동의 저력을 되새기고, 미래세대를 대상으로 독립운동의 정신과 가치를 전달할 방침이다. 개관 후에는 교육청·보훈단체와 협력을 통해 특별전·청소년 교육 등을 운영하며 ‘살아있는 역사 교육장’ 역할을 수행할 것으로 기대된다.

시는 ‘일상 속 보훈, 모두의 보훈’을 실천하기 위해 내년부터 보훈명예수당 대상을 확대하고, 참전명예수당 차등 지급·현충시설 정비·부산광복원정대 국외 사적지 탐방 등 보훈정책을 대폭 강화할 방침이다.

박형준 시장은 “부산은 항일 독립운동의 중심지이자 뜨거운 독립정신을 품은 도시”라며 “그 정신을 오늘의 가치로 되살리고, 미래세대가 자긍심을 갖도록 부산독립운동기념관을 대한민국 대표 보훈·역사 공간으로 만들겠다”고 강조했다.

