“외국인 관광객 잡자”… 2026 ‘코그세’ 돌입

내년 2월22일까지 열리는 2026 코리아그랜드세일(포스터)이 시작됐다. 코리아그랜드세일은 방한 관광 비수기에 외국인의 방한 관광과 소비를 촉진하기 위해 항공, 숙박, 쇼핑, 식음, 체험, 편의서비스 등 다양한 분야의 민간 참여를 바탕으로 2011년부터 개최해 온 한국의 대표 쇼핑관광축제다.



18일 문화체육관광부와 한국방문의해위원회에 따르면 올해 행사에는 항공과 숙박, 쇼핑, 식음, 교통, 미용, 편의서비스 등 다양한 분야에서 역대 최대 규모인 1750여개 기업이 참여했다. 특히 행사 조기 개최로 기존 45일에서 68일로 확대해 더 많은 외국인 관광객이 축제를 즐길 수 있다.

우선 한국행 항공권 프로모션에는 대한항공을 비롯한 국내 10개 항공사가 참여, 해외발 한국행 노선에 대해 최대 96% 할인혜택을 제공한다. 호텔업계에서는 체험 결합형 숙박 상품을 선보인다. 반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 아이스링크 무료 입장과 통합 궁궐 관람권을 제공하고, 코트야드 메리어트 서울 남대문은 ‘디스커버리 K-뷰티 패키지’ 예약 시 올리브영 선불카드를 증정한다.



문체부와 방문위는 코리아그랜드세일을 계기로 더욱 많은 외국인 관광객이 한국의 구석구석에서 특별한 관광 경험을 누릴 수 있도록 방한 관광 여행사와 협업해 지역 특화 프로그램을 제공하고, 온라인 여행사와 연계해 지역 특별전도 선보인다. 서울에서 출발해 전북 전주와 강원 태백, 동해안으로 향하는 ‘K-트레인’ 상품은 지역 축제, 미식, 체험 등을 즐기는 당일 여행 또는 개별여행으로 지역관광을 즐길 수 있도록 구성했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지