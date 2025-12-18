CBD, 여드름 발생 억제 가능성 확인…서울대병원 연구

게티이미지뱅크

대마에서 추출한 비정신성 성분인 칸나비디올(Cannabidiol·CBD)이 여드름 발생의 주요 과정 전반에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

서울대병원은 피부과 서대헌 교수팀이 CBD가 여드름 형성과 흉터 생성 과정에 관여하는 세포 반응을 분석한 연구를 수행해 국제 학술지 ‘피부과학 연구 아카이브(Archives of Dermatological Research)’에 게재했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 여드름 발생과 관련된 피지세포와 각질형성세포, 여드름 흉터 형성에 관여하는 섬유아세포를 대상으로 CBD를 농도별로 처리한 뒤 24시간에서 72시간 동안 세포 반응 변화를 관찰했다.

분석 결과 CBD는 피지세포의 활성을 억제했으며, 농도가 높아질수록 세포 사멸을 유도하는 경향을 보였다. 또한 피지 생성 과정에 관여하는 세포 신호 전달을 조절해 지질 합성을 억제하는 효과도 확인됐다.

여드름 초기 병변과 밀접한 과각질화 지표인 케라틴 16(keratin 16) 역시 CBD 처리 후 감소했다. 이는 모낭 입구에 각질이 과도하게 축적되는 여드름 발생 초기 과정에도 CBD가 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

아울러 섬유아세포에서는 CBD 처리 이후 콜라겐과 엘라스틴 발현이 증가해, 여드름 흉터 형성과 관련된 피부 조직 변화에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

서 교수는 “CBD의 항염 및 피지 억제 효과는 일부 보고된 바 있지만, 여드름 발생 과정 전반과의 연관성을 체계적으로 분석한 연구는 드물었다”며 “이번 연구는 CBD가 여드름과 관련된 여러 병태생리적 요소에 동시에 작용한다는 점을 실험적으로 확인한 데 의미가 있다”고 설명했다.

이어 “향후 국소 도포 형태의 적용 가능성을 중심으로 여드름 및 여드름 흉터 치료에 대한 추가 연구를 진행하는 데 기초 자료가 될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

