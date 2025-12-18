“할 거면 확실하게”…스윙스, 정관수술 받았다가 되돌린 사연

래퍼 스윙스가 과거 비혼주의 시절 정관수술을 받았던 사실과 이후 달라진 결혼관을 밝혔다.

스윙스의 유튜브 채널 ‘에겐남 스윙스’에는 최근 ‘이 남자는 테토일까 에겐일까’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 스윙스는 비뇨기과를 찾아 남성 호르몬 수치와 정자 상태를 확인하는 검사를 받는 과정을 공개했다.

검사에 앞서 그는 과거 정자 검사를 받았던 경험을 떠올리며 “예전에 정자 검사를 두 번 해본 적이 있는데, 한 번은 시설이 좀 열악한 병원이었다. 별도 공간이 아니라 공중 화장실을 이용하라고 해서 당황했던 기억이 있다”고 말해 웃음을 자아냈다.

스윙스는 검사를 받게 된 배경으로 자신의 과거 선택을 고백했다. 그는 “8~9년 전 큰 마음을 먹었다. 그때는 비혼주의였고 아이를 가질 생각도 없었다. 할 거면 확실하게 하자는 마음으로 정관수술을 받았다”고 설명했다. 이어 “당시 의사선생님이 복원 수술을 하더라도 시간이 지날수록 임신 가능성이 낮아질 수 있다고 경고하셨다”고 덧붙였다.

그러나 스윙스는 “2~3년 전쯤 다시 마음이 달라졌다”며 “결국 복원 수술을 했고, 이후 검사를 받아보니 정자 수가 눈에 띄게 줄어 있었다”고 고백했다.

결혼에 대한 생각 역시 과거와는 달라졌다고 밝혔다. 그는 “예전에는 최대한 늦게 결혼하자는 주의였다”면서도 “지금은 진짜로 평생 돌보고 싶은 사람이 생긴다면, 그 사람이 나타나는 시기는 크게 상관없다고 생각한다”고 말했다.

한편 이날 검사 결과는 스윙스의 예상과는 다르게 나왔다. 의료진은 “남성 호르몬 수치가 7.7로 상당히 높은 편”이라며 “추성훈 선수가 10.8, 김종국씨가 9.98인데 그에 준하는 수치다. 병원에서도 흔히 보기 힘든 결과”라고 설명했다. 이어 “연령 대비 평균은 보통 4 이하인데, 호르몬 수치도 좋고 활동성도 매우 좋다”고 덧붙였다.

스윙스는 “당연히 수치가 낮을 거라고 생각해서 자존감이 좀 내려가 있었는데, 좋은 소식을 들으니 얼굴이 밝아진다”며 “이제 더 열심히 운동해야겠다”고 말했다.

