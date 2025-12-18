세계일보

[포토] 서현진 '상큼 발랄'

입력 : 2025-12-18 14:28:18 수정 : 2025-12-18 14:28:18
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

배우 서현진이 18일 서울 구로구 더 링크 서울 트리뷰트 포트폴리오 호텔에서 열린 JTBC 새 금요시리즈 ‘러브 미’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

 

‘러브 미'(극본 박은영·박희권/연출 조영민)는 내 인생만 애틋했던, 조금은 이기적이라 어쩌면 더 평범한 가족이 각자의 사랑을 시작하며 성장하는 이야기를 그린 작품이다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

