[포토] ‘2025 농업발전혁신인상(像)’

박승원 경기 광명시장, 심재국 강원 평창군수, 정영철 충북 영동군수, 오세현 충남 아산시장, 강호동 농협중앙회장, 윤병태 전남 나주시장, 이남철 경북 고령군수, 박동식 경남 사천시장, 유호연 정읍 부시(사진 왼쪽부터)이 31일 서울 중구 농협 본관에서 진행된 ‘2025 농업발전혁신인상(像)’ 행사에 참석해 기념촬영을 하고 있다.
입력 : 2025-12-18 11:57:02 수정 : 2025-12-18 11:57:02
한윤종 기자 hyj0709@segye.com
