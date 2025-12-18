세계일보

[포토] ‘2025 농업발전혁신인상(像)’

입력 : 2025-12-18 11:16:26 수정 : 2025-12-18 11:16:26
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

유호연 정읍부시장,  박승원 경기 광명시장, 오세현 충남아산시장, 윤병태 전남 나주시장, 강호동 농협중앙회 회장, 정영철 충북 영동군수, 박동식 경남 사천시장, 심재국 강원 평창군수, 이남철 경북 고령군수(사진 왼쪽부터)가 18일 서울 중구 농협 본관에서 진행된 ‘2025 농업발전혁신인상(像)’ 행사에 참석해 기념촬영을 하고 있다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

