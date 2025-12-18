공항철도, 직통열차 이용객 크리스마스 이벤트 풍성

인천국제공항과 서울역을 잇는 공항철도가 직통열차 이용객 대상의 다채로운 행사를 진행한다.

18일 공항철도㈜에 따르면 19∼25일 서울역과 인천공항1·2터미널역에서 ‘Merry AREX-mas’를 주제로 한 ‘스페셜 기프트존’ 및 ‘테마 포토존’을 설치하고 다양한 이벤트를 연다. 크리스마스와 연말을 맞아 직통열차 이용 고객에게 감사의 마음을 전하기 위한 취지다.

스페셜 기프트존은 직통열차 승강장에서 크리스마스 콘셉트로 선보인다. 서울역 크리스마스 선물상자, 인천공항1,2터미널역은 산타 선물상자·하우스 콘셉트로 꾸며지며, 동시에 캡슐 뽑기로 공항철도 굿즈를 증정한다. 탑승 관련 인증샷을 개인 사회관계망서비스에 업로드한 때 이벤트 추가 참여 기회가 주어진다.

인기 캐릭터 ‘브레드 이발소’와 협업한 테마 포토존은 인천공항1터미널역 고객 라운지에서 만날 수 있다. 여기서 찍은 사진을 개인 인스타그램 또는 X(옛 트위터)에 올리면 선물을 줄 예정이다.

박일규 공항철도 고객사업본부장은 “크리스마스와 연말 연휴를 맞아 직통열차를 타는 이들에게 행복하고 따뜻한 경험을 제공하고자 준비했다”며 “공항철도와 함께 즐겁고 의미있는 추억을 만들어 보길 바란다”고 말했다.

