최민호 세종시장 충청광역연합 2대 연합장

최민호 세종시장이 특별지방자치단체인 충청광역연합 제2대 연합장에 올랐다.

18일 충청광역연합의회에 따르면 지난 16일 열린 정례회 제1차 본회의에서 최 시장을 2대 연합장으로 선출했다. 임기는 내년 6월까지다.

최민호 세종시장. 세종시 제공

충청광역연합은 지난해 12월 18일 전국 최초로 대전과 세종, 충북, 충남 4개 광역단체가 모여 출범시킨 특별지방자치단체이다. 지방시대 자치분권 실현과 지역중심 균형발전을 취지로 초광역 협력사업과 초광역 행정사무 공동처리 등을 추진한다. 파견 공무원 60여명이 근무 중이며 광역연합의회는 4개 지역 광역의원 4명씩 모두 16명으로 구성됐다. 올해 편성한 본예산안은 56억원으로 시∙도별로 14억원씩 부담했다.

최민호 시장은 “충청광역연합은 국가균형발전의 새로운 축을 만들어 가기 위해 탄생한 조직”이라며 “충청권이 지닌 성장 잠재력을 더욱 강화해 국가발전의 핵심 축으로 성장할 수 있도록 충청권 4개 시도의 역량을 결집하고 초광역 협력을 강화하겠다”고 말했다. 초대 연합장은 김영환 충북지사가 맡았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지