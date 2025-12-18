전현무, 문신한 여성도 사귀어 봤나 "알아서 생각하라"

방송인 전현무가 문신을 한 여성과 교제한 적이 있냐는 물음에 의미심장한 미소를 보인다.

전현무는 20일 방송하는 SBS Plus 예능프로그램 '리얼 연애실험실 독사과' 시즌2에서 이은지에게 "타투가 있는 여성과 만나본 적 있느냐"는 질문을 받는다.

이번 독사과 테스트 주인공이 타투이스트여서 타우 관련 질문이 나온 것이다.

잠시 대답을 하지 않은 전현무는 양세찬의 눈치를 살피다가 웃음을 터뜨린다.

이은지는 "여성의 신체 어느 부위에 타투가 있었냐"고 하자 전현무는 "알아서 생각하라"고 말한다.

이번 의뢰인은 "남자친구와 10대 시절 잠시 교제했다가 30대가 돼 다시 만나 사귀게 됐다"고 한다.

드라마 같은 사연에 허영지는 "운명 아니냐"고 감탄한다. 이은지는 "그런 걸 '깨붙'이라고 표현한다. 깨졌다가 붙었다는 의미"라고 설명한다.

전현무는 MZ세대 연애를 꿰고 있는 이은지를 향해 "핵인싸다. 핫하다"고 한다.

의뢰인은 "평소 남자친구가 말도 안 하고 술자리를 갖는다거나 장시간 연락이 닿지 않아서 걱정된다"고 한다.

전현무는 "여자들이 제일 싫어하는 행동"이라고 한다.

의뢰인은 '남자친구가 자신의 행동에 대해 문제의식을 전혀 못 느끼고 있다"고 말한다.

<뉴시스>

