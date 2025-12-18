이광수, 김우빈·신민아 결혼식 사회 맡는다

배우 이광수가 배우 김우빈 결혼식 사회를 맡는다.

김우빈과 신민아의 소속사 에이엠엔터테인먼트는 18일 "이광수가 결혼식 사회를 맡는다"고 밝혔다.

연예계 대표 절친인 김우빈과 이광수는 도경수와 함께 tvN 예능 프로그램 '콩콩팥팥' '콩콩팡팡' 등에 동반 출연하며 남다른 케미스트리를 보여줬다.

도경수는 축가를 맡을 예정이었으나 엑소 일정으로 인해 불발됐다며 아쉬움을 전한 바 있다.

이광수와 신민아는 올해 초 넷플릭스 시리즈 '악연'에서 호흡을 맞춘 인연도 있다.

김우빈과 신민아는 오는 20일 서울 장충동 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 두 사람은 2015년부터 교제했다.

소속사는 "오랜 만남으로 쌓아온 두터운 신뢰를 바탕으로 서로의 동반자가 되기로 약속했다"며 "인생의 소중한 결정을 내린 두 사람의 앞날에 따뜻한 응원과 축복을 보내주시길 부탁드린다"고 했다.

김우빈도 자필 편지를 통해 저 결혼한다"며 "오랜 시간 함께해 온 연인인 그분과 가정을 이뤄 이제는 같이 걸어가 보려 한다. 우리가 걸어가는 길이 더욱 따뜻해질 수 있도록 응원해주면 감사하겠다"고 했다.

<뉴시스>

