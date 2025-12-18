최가온, 하프파이프 월드컵 예선 1위…결선서 클로이 김과 격돌

한국 스노보드 기대주 최가온(세화여고)이 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵 여자 하프파이프 예선에서 조 1위를 차지하며 결선에 진출해 클로이 김(미국)과 대결한다.

최가온. AFP연합뉴스

최가온은 18일 미국 콜로라도주 코퍼마운틴에서 열린 2025∼-2026 FIS 스노보드 월드컵 여자 하프파이프 예선 2조 경기에서 93.00점을 받아 19명이 경쟁한 2조에서 1위를 차지했다. 이로써 최가온은 각 조 상위 5명이 진출하는 결선에 올랐다. 최가온은 지난 12일 중국에서 끝난 월드컵 여자 하프파이프 시즌 개막전에서 우승하며 2026년 2월 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 메달 획득 가능성을 부풀렸다.

예선 1조에서는 2018년 평창, 2022년 베이징 동계 올림픽에서 이 종목 2연패를 차지한 교포 선수 클로이 김이 90.33점으로 1위를 차지했다. 이로써 10명이 메달을 놓고 겨루게 될 20일 결선에서는 클로이 김과 최가온이 정면 대결을 벌이게 됐다.

2000년생인 클로이 김이 최가온보다 8살 많다. 최가온이 우승한 지난주 중국 월드컵에는 클로이 김이 출전하지 않았다. 이번 대회 전까지 두 선수가 나란히 출전한 FIS 월드컵은 지난해 1월과 올해 1월 스위스 월드컵, 올해 2월 미국 월드컵 등 세 번이다. 지난해 1월 스위스 대회 때는 최가온이 예선을 마친 뒤 허리를 다쳐 결선에 뛰지 못했고, 올해 1월 스위스 월드컵에서는 클로이 김이 1위, 최가온은 3위에 올랐다. 또 지난 2월 미국 월드컵 때는 클로이 김이 1위, 최가온 2위 순이었다. 올해 3월 스위스에서 개최된 세계선수권은 클로이 김이 우승했고, 최가온은 12위를 기록했다.

