"늘 당신을 사랑합니다" 샤이니 종현, 어느덧 8주기

그룹 '샤이니' 종현(1990~2017)의 8주기인 18일을 맞아 추모가 이어지고 있다.

샤이니 소속사 SM엔터테인먼트는 이날 소셜 미디어에 올해도 "늘 당신을 사랑합니다"라는 글과 함께 종현의 무대 사진도 함께 올려 그를 기억했다.

샤이니 종현. SM엔터테인먼트 제공

샤이니 멤버 민호도 자신의 소셜 미디어에 "늘 형을 사랑하지"라고 썼다.

팬들도 "내 마음 속에 가장 빛나는 존재" 등의 댓글을 달며 추모에 동참하고 있다. 해외 팬들도 각국 언어로 애정이 담긴 글을 남기며 함께 종현을 그리워하고 있다.

올해 데뷔 17주년을 맞은 샤이니는 '컨템포러리 밴드'를 표방하는 팀 답게 동시대 유행하는 음악을 적극적으로 수용하며 트렌드를 앞서가는 팀으로 인정받아 왔다.

종현은 메인 보컬로 샤이니 음악성의 주축이 됐다. 아이돌 중에서도 가창력이 손꼽힌다. 2009년 발표된 샤이니 미니 타이틀곡 '로미오' 공동 작사를 시작으로 '작사·작곡돌'로 거듭났다.

특히 2015년 첫 솔로 앨범을 발표하고, 싱어송라이터로서 자리매김했다. 올해가 솔로 데뷔 10주년인 셈이다. '빛이 나' '환상통' 등의 곡으로 인정 받았다.

특히 샤이니 정규 1집 '더 샤이니 월드(The SHINee World)'에 실린 종현의 솔로곡 '혜야'가 명곡으로 꼽힌다. 스페인 가수 알레한드로 산스(Alejandro Sanz)의 원곡 '이 시 푸에라 엘라(Y Si Fuera Ella)'를 작사가 겸 작곡가 켄지(KENZIE·김연정)가 한국어로 번안했다. 중년 가수가 깊이를 녹인 이 노래를 종현은 18세 때 한글로 개사한 버전을 불렀는데, 온 몸과 감정을 토해냈다. 흰 옷에 붉은 물감이 튀는 무대 연출이 압권인 종현의 '혜야' 라이브 무대 영상은 지금까지도 회자된다. 작사가 김이나는 이 영상에 대해 "'창작의 끝은 가창'이라고 항상 얘기를 하는데 이 무대가 그걸 증명한다"고 말했다.

종현은 또한 음악가로서 동료 선·후배의 신망이 두터웠다. 아이유 '우울시계' 외에 이하이 '한숨', 김예림 '노 모어' 등이 그가 만든 곡이다.

무엇보다 생각이 깊은 아이돌로 통했다. 라디오 DJ를 할 때 그의 멘트는 널리 회자했다. 2015년 말에는 자기 생각과 단상을 담은 소설책 '산하엽-흘러간, 놓아준 것들'을 발간했다. 종현이 세상을 뜬 뒤 그를 영원히 기억하려는 이들의 추모 행렬이 이어지면서 출판사에 재발간 요청, 2021년 재출간되기도 했다.

종현의 가족이 종현의 평소 뜻을 이어 받아 설립한 재단법인 '빛이나'는 음악 작가들에게 창작지원금을 전달하는 등 선행을 실천하고 있다. 종현의 김소담 씨는 빛이나를 통해 청년 문화예술인을 위한 심리상담 프로젝트를 한다.

샤이니 멤버들은 여전히 우정을 자랑하고 있다. 종현을 포함 다섯 멤버가 모두 우정링을 맞춘 사실을 지난해 6월 MBC TV 예능물 '놀면 뭐하니?-우리들의 축제'에서 공개하기도 했다. 콘서트 때마다 멤버들, 팬덤 '샤이니 월드'(샤월) 모두 종현을 잊지 않는다. 최근 멤버 키가 뜻하지 않는 일에 휘말리며, 어려움을 겪고 있는데 그가 잘 이겨내길 수 있게 종현이 잘 보살펴주기를 바라는 마음도 전하는 중이다.

