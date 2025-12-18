길 잃은 말이 도로 돌진…스쿠터 뒤엉켜 전복 사고

도로로 뛰어든 길 잃은 말들이 이륜차와 충돌하면서 여성과 학생들이 다치는 사고가 발생했다.

16일(현지시각) 인도 프리프레스저널에 따르면, 사고는 인도 코임바토르 벨라키나루 피리부 인근 메투팔라얌 도로에서 벌어졌다. 당시 한 여성은 두 명의 학생을 태운 채 스쿠터를 타고 이동하던 중, 갑자기 도로로 돌진한 말들과 충돌했다.

이 충격으로 여성은 통제력을 잃었고, 스쿠터는 전복돼 여성과 학생들이 도로 위로 내동댕이쳐졌다.

사고를 목격한 주민들은 즉시 현장으로 달려가 부상자들을 돕는 한편, 말들을 도로 밖으로 몰아내 추가 사고를 막았다.

여성은 헬멧을 착용하고 있었으나, 동승한 두 학생은 헬멧이나 보호 장비를 착용하지 않은 것으로 확인됐다.

이번 사고를 계기로 지역 주민들은 "길 잃은 말들이 번화한 도로를 자주 배회하며 운전자와 보행자 모두에게 심각한 위험이 되고 있다"고 우려를 표했다.

누리꾼들 역시 "어린이 안전 조치가 부족해 걱정된다", "당국이 즉각적인 대책을 마련해 안전한 통행 환경을 보장해야 한다" 등의 반응을 보였다.

