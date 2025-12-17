‘1억원 수수’ 권성동 징역 4년 구형

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 세계평화통일가정연합(통일교)으로부터 교단 현안 추진 청탁과 함께 1억원을 수수한 혐의로 구속기소된 국민의힘 권성동 의원에 대해 징역 4년과 추징금 1억원을 구형했다.



서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성)는 17일 권 의원의 정치자금법 위반 혐의 사건 결심공판을 열었다. 박상진 특검보는 징역 4년을 구형하며 “특정 종교단체와 결탁해 거액을 수수함으로써 헌법가치를 훼손하고 국민의 신뢰를 저버렸다”고 구형 이유를 밝혔다.



반면 변호인은 특검 측이 제출한 핵심 증거인 윤영호 전 통일교 세계본부장의 ‘1억원 공여 진술’은 신빙성이 의심되며 위법수집돼 증거능력이 없다고 반박했다. 권 의원도 최후 진술에서 “윤영호에게 1억원을 받은 사실이 없다”며 공소사실을 부인했다. 재판부는 내년 1월28일 선고기일을 연다.



한편 경찰청 국가수사본부 특별수사전담팀은 이날 오전 9시30분부터 3시간 동안 경기 의왕시 서울구치소에 수감 중인 한학자 통일교 총재를 접견 형식으로 조사했다. 경찰은 통일교 측이 더불어민주당 전재수 의원(전 해양수산부 장관), 민주당 임종성 전 의원, 미래통합당(국민의힘 전신) 김규환 전 의원 등에 수천만원 상당의 금품을 직접 전달했는지 여부와 총재 개인 금고에 보관된 280억원 상당의 현금 뭉치의 출처 등을 캐물은 것으로 전해졌다. 경찰은 통일교 비서실에서 근무한 A씨도 참고인 신분으로 불러 조사했다.



가정연합은 이날 공식 유튜브를 통해 윤 전 본부장이 한 총재의 사전 지시 없이 정치권과 접촉을 했다는 발언이 담긴 녹취록을 공개했다. 녹취록에서 윤 전 본부장은 “접견실 안에 집무실이 있는데 거기서 제가 (윤석열 전 대통령을) 독대를 했다”며 “이걸 가는 것도 어머님(한 총재)께 보고를 못 드렸다”고 말했다. 가정연합은 윤 전 본부장이 2022년 3월 당선인 신분이었던 윤 전 대통령을 만났고 다음달인 4월 내부보고 과정에서 해당 발언이 녹음된 것이라고 설명했다. 녹취록에는 윤 전 본부장이 한 총재에게 사전 보고하지 않고 사업들을 진행했다는 내용도 담겼다.

