동교동 DJ 사저… ‘국가문화유산’ 됐다

고(故) 김대중 전 대통령이 1960년대부터 서거 직전까지 머물렀던 서울 마포구 동교동 사저가 국가유산이 됐다.



마포구는 김 전 대통령 사저가 16일 국가유산청 근현대문화유산분과위원회의 심의를 통과해 ‘국가등록문화유산’으로 최종 확정됐다고 17일 밝혔다.

박강수 마포구청장(오른쪽)이 권노갑 김대중재단 이사장에게 김대중길에 세워진 안내판을 설명하고 있다. 마포구 제공

구는 지난해 7월 사저가 민간에 매각되자 보존을 위한 행동에 나섰다. 현 소유주와 사저 보존 방안을 두고 여러 차례 논의했고, 같은 해 11월 동의를 받아 국가유산 등록 신청서를 제출했다.



구는 또 ‘김대중 대통령 동교동 사저 보존추진위원회’를 구성해 사저의 활성화 방안에 대해서도 검토했다. 동교동 사저 주변 환경도 정비해 2024년 11월 인근 도로 140m 구간을 ‘김대중길’로 조성했다.



구는 보존추진위원회를 ‘김대중 대통령 사저 보존위원회’로 전환해 본격적인 보존 활동을 이어갈 계획이다. 또 소유자와 협의해 김대중 기념관 조성과 민간 연계 청소년 교육 프로그램 운영 등을 추진할 예정이다.

