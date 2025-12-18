다카이치 “대만 발언, 日 기존 입장과 같아”

다카이치 사나에(사진) 일본 총리는 17일 중국과의 갈등을 촉발한 자신의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언에 대해 “일본 정부의 종래 입장을 바꾼 것이 아니다”라고 강조했다.

다카이치 총리는 이날 임시국회 회기 종료를 맞아 총리관저에서 연 기자회견에서 “이 점을 다양한 레벨에서 중국 및 국제사회에 끈질기게 설명해 나갈 것”이라고 말했다. 중국이 요구하는 발언 철회에 선을 그은 셈이다. 그는 전날에는 “기존 정부 입장을 넘어선 답변을 한 것처럼 받아들여진 것을 반성할 점으로 삼겠다”고 했으나, 이날은 그런 언급을 하지 않았다.

다카이치 총리는 또 “일·중 간에는 경제안전보장을 포함한 안전보장상 우려가 존재한다”며 “솔직하게 대화를 거듭해 전략적 호혜 관계를 포괄적으로 추진해 나갈 것”이라고 했다. 그러면서 “중국과의 대화는 항상 열려 있다”고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이 문제에 관해 침묵을 지키는 가운데 다카이치 총리는 “미국과는 다양한 레벨에서 긴밀히 의사소통하고 있다”면서 트럼프 대통령과 조기 정상회담을 추진하겠다는 뜻을 나타냈다.

한·일 관계에 관해서는 “이웃 나라이기 때문에 입장이 다른 현안은 있지만, 양국 정상의 리더십으로 이를 관리하며 관계를 미래지향적, 안정적으로 발전시키자는 데 이재명 대통령과 합의했다”고 밝혔다.

중국의 ‘일본 군국주의 부활’ 비판에 맞서 일본은 중국군의 ‘레이더 조준’ 사건을 문제 삼아 국제 여론전을 벌이고 있다. 고이즈미 신지로 방위상은 이날 존 힐리 영국 국방부 장관과 화상 회담으로 우려를 공유한 데 이어, 한국·필리핀 국방장관과도 접촉할 것으로 알려졌다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 “일본이 해야 할 일은 진지하게 경청하고 깊이 반성하는 것”이라며 “우리는 일본의 일부 인사들에게 허위 서사 조작을 중단하고 역사를 직시할 것을 촉구한다”고 재차 날을 세웠다.

