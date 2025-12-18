SK 실트론 새 주인에 두산 …반도체 산업 본격 ‘날갯짓’

두산이 국내 유일한 반도체 웨이퍼 제조사인 SK실트론을 인수한다. 인수 규모만 3조∼4조원대의 ‘빅딜’이다. 두산은 반도체를 핵심축으로 하는 그룹 산업 포트폴리오 전환을 이루고, SK는 재무 구조를 크게 개선하는 ‘윈윈’ 효과를 누릴 것이라는 관측이 나온다.



17일 SK㈜는 SK실트론 지분 매각을 위해 ㈜두산을 우선협상대상자로 선정해 통보했다고 공시했다.



SK실트론은 반도체 칩의 핵심 기초소재인 반도체용 웨이퍼를 생산하는 기업이다. 웨이퍼 생산으론 국내에서 유일하고, 12인치 웨이퍼 기준으론 세계 시장 점유율 3위에 올라 있다.



매각 대상은 SK실트론 지분 70.6%가 될 전망이다. 나머지 29.4%는 최태원 SK그룹 회장 보유분으로, 두산의 이번 인수 대상에 포함되는지는 알려지지 않았다. SK실트론의 기업가치가 5조원 이상으로 추정되는 만큼, 지분 70%에 해당하는 3조5000억원 내외가 인수 규모로 점쳐진다.



두산은 이번 인수로 단기간에 반도체 전·후방 사업을 아우르는 핵심 반도체 장비·소재 기업으로 도약할 것이라는 분석이 나온다. △두산이 2022년 인수한 반도체 후공정 테스트 국내 1위 기업 두산테스나 △반도체 기판용 동박적층판(CCL) 생산을 맡은 ㈜두산의 전자BG(전자비즈니스) 사업부 △맞춤형 웨이퍼를 공급하는 SK실트론을 삼각편대로 반도체 사업을 전개할 것으로 보인다.



SK그룹에겐 이번 매각 결정이 리밸런싱(사업 재편)의 마지막 단계라는 평가가 나온다. SK그룹은 2023년 말 최 회장이 “변하지 않으면 생존할 수 없다”며 ‘서든데스’(돌연사)를 언급한 뒤 강도 높은 사업 구조조정을 단행해왔다.



SK실트론 지분 매각은 SK그룹이 재무 건전화를 넘어 인공지능(AI) 밸류체인 중심 포트폴리오로 ‘본원적 경쟁력’을 명확히 하는 전략적 행보라는 분석도 나온다. SK실트론이 2017년 SK그룹에 편입된 뒤 한 번도 적자를 내지 않은 ‘알짜 계열사’임에도 매각 대상에 오른 배경엔, 반도체 소재 분야는 그룹 차원에서 직접 보유하기보단 협력이나 거래 구조를 통해 관리하는 게 효율적이라는 판단이 깔린 것으로 보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지