경동나비엔, 스마트홈 기업 코맥스 328억원에 인수

경동나비엔[009450]이 스마트홈 전문기업 코맥스를 328억원에 인수한다.



17일 경동나비엔에 따르면 스마트홈 사업 확장을 위해 이 같은 결정을 내렸다.

경동나비엔. 연합뉴스

경동나비엔은 전날 코맥스와 인수 계약을 체결했고, 관련 절차를 내년 2월 마무리할 예정이다.



인수 뒤에도 코맥스 브랜드와 판매·생산 체계, 고객 서비스는 유지된다.



코맥스는 폐쇄회로(CC)TV, 도어록 등 제품과 이를 연결하는 네트워크를 판매·공급하는 기업이다. 지난 1968년 설립돼 100여개국 이상에 제품을 수출해왔다.



경동나비엔은 주력 제품인 보일러와 온수기, 제습 환기청정기, 나비엔 매직 주방기기 등을 코맥스의 제품·서비스와 연동하면 스마트 홈 시스템의 통합 허브 기능을 갖출 수 있을 것으로 보고 있다.



김용범 경동나비엔 영업마케팅 총괄은 "코맥스의 제품과 브랜드 인지도를 활용해 시장 점유율과 영향력을 조기에 확대하고, 제품 연계를 통해 시너지를 높일 수 있도록 연구개발과 생산 능력을 확충해 나갈 계획"이라고 말했다.

