영하권 추위 속에도 마음의 온도는 따뜻하게… 포항제철소, 겨울 맞이 나눔 활동 이어져

포스코 포항제철소가 한겨울 한파를 맞아 지역 사회 이웃들을 위한 온정 나누기에 적극 나섰다.

포스코 클린오션 봉사단이 포항 청하면 바닷가에서 환경정화 활동을 펼치고 있다.

17일 포스코에 따르면 포항제철소 봉사단은 해양 환경 정화를 비롯 물품 제작, 주거 환경 개선 등 다채로운 활동을 펼치고 있다.

지난 6일 포스코 클린오션 봉사단은 포항시 북구 청하면 앞바다에서 약 6시간에 걸쳐 환경정화 활동을 실시했다.

봉사단원들은 수중 해양 생물 채취 및 오염물 수거 작업을 통해 겨울철 바다 환경 보전에 기여했다는 평가다.

같은 날 기술나눔 봉사단은 흥해초등학교와 항구초등학교에 전달할 학용품 제작과 포장 작업을 진행했다.

목공예봉사단은 포항시 남구 청림동 소재 일월경로당에 기증할 신발장과 진열장을 제작하기도 했다.

10명의 단원이 참여한 이번 제작 활동에서는 원목 절단부터 조립까지 전 과정을 수작업으로 진행해 완성도를 높였다.

또 12일에는 빗줄기가 쏟아지는 궂은 날씨에도 포항제철소 재능봉사단 25명이 청림동을 찾아 지역 주민들의 삶의 질을 높이고자 다양한 재능 봉사를 진행했다.

붕어빵 나눔, 조경, 이미용, 자전거 수리 등 다양한 분야에서 맞춤형 도움을 제공하는 한편 이불세트를 포함한 방한용품 전달 등 겨울철 취약 계층 주거 시설에 대한 실질적인 지원 활동도 함께 진행했다.

포스코 포항제철소 관계자는 “겨울철을 맞아 지역 이웃들에게 따뜻한 힘이 되고자 임직원들이 자발적으로 다양한 봉사를 하며 1년을 마무리하고 있다”며 “올해만 약 15만 시간의 봉사를 진행한 만큼 앞으로도 꾸준히 지역 사회에 도움을 드릴 수 있는 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

한편 연말을 맞아 겨울나기 봉사활동 물꼬를 튼 포항제철소는 남은 겨울 기간동안 사랑의 김장 나눔 행사 등 다채로운 활동들을 진행하며 지역사회에 따뜻한 기운을 전파해 나갈 방침이다.

