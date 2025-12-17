음저협 25대 회장에 ‘더 크로스’ 이시하 선출

사단법인 한국음악저작권협회(이하 ‘음저협’) 제25대 회장에 이시하가 선출됐다고 17일 밝혔다.

지난 16일 서울 코엑스마곡 컨벤션센터에서 열린 음저협 임시총회에서 이 당선인은 총 유효 투표 781표 가운데 472표를 얻어 당선됐다.

이에 따라 이 당선인은 내년 2월부터 4년간 음저협 회장직을 맡게 된다.

이 당선인은 록 밴드 ‘더 크로스(The Cross)’의 보컬로 활동하며 ‘돈트 크라이(Don’t Cry)’, ‘당신을 위하여’ 등을 발표한 가수이자 작곡가다.

공연과 방송 등 다양한 현장에서 꾸준히 활동해 온 음악인이다.

이 당선인은 창작 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 음악 산업의 유통 구조와 음악 비즈니스 전반에 대한 이해와 역량을 갖춰왔다.

세종대학교 대학원 유통물류경영학과 겸임교수로 재직하며 후학 양성에도 힘써오고 있다.

또한 음저협 제24대 집행부 이사로 재직하며 협회 운영 체계와 주요 현안, 저작권 제도 전반에 대한 실무적 이해를 넓혀 왔다는 평가를 받는다.

이 당선인은 “회원이 우선인 협회를 만들고, 신뢰받는 협회를 위해 협회 운영 전반을 투명하게 바로잡겠다”며 각오를 밝혔다.

그는 협회 투명성 강화, 회원 중심 운영 체계 구축, 저작권료 실질 인상, 인공지능(AI) 시대 대응 체계 구축을 주요 추진 과제로 내세웠다.

내년 2월 취임 이후 집행부 운영 체계를 정비하고 관련 실행 방안을 마련해 나갈 계획이다.

