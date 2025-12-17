대구 동구, 민생회복 소비쿠폰 집행 ‘우수’ 지자체 선정

대구 동구는 정부 주관 ‘민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 평가’에서 우수한 집행 성과를 인정받아 특별교부세 1억5000만원을 확보했다고 17일 밝혔다.
이번 평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 소비쿠폰 지급 실적, 소비쿠폰 사용∙사용처 확대 실적, 신청지급 편의성, 홍보 실적 등을 기즌으로 진행했다.
동구는 1∙2차 민생회복 소비쿠폰 지급 과정에서 99% 이상의 높은 지급률을 기록했으며, 대규모 지급 사업을 단기간 내 안정적으로 추진한 점에서 높은 평가를 받았다. 특히, 민생회복 소비쿠폰 사업을 통해 지역경제 활성화와 주민 생활 안정에 기여한 동구의 행정 역량을 대외적으로 인정받은 것이다.
윤석준 동구청장은 “짧은 기간 내 대규모 재정사업을 안정적으로 추진할 수 있었던 것은 현장 직원들의 헌신과 주민들의 적극적인 참여 덕분”이라며 “앞으로도 주민 체감도가 높은 민생 중심 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다” 고 말했다.
