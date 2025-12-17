원·달러 환율 장중 1480원 돌파… 외환스와프 가동 [뉴스 투데이]

원·달러 환율이 17일 장중 1480원대를 돌파하며 미·중 관세전쟁 우려가 최고조에 달했던 지난 4월 수준에 근접했다. 외환당국은 국민연금 외환스와프를 가동해 급히 진화에 나섰지만, 1500원을 향하고 있는 환율이 진정되려면 수급 요인이 한시라도 빨리 해결돼야 한다는 지적이 나온다. 이날 서울 외환시장에서 달러화 대비 원화 환율은 주간 종가(오후 3시30분) 기준 전 거래일보다 2.8원 오른 1479.8원에 거래를 마쳤다. 장중 최고가는 오전 11시8분쯤 1482.3원으로, 2009년 글로벌 금융위기 이후 16년 만의 최고치를 기록했던 지난 4월9일(1487.6원) 이후 가장 높았다.

이창용 한국은행 총재는 이날 ‘물가안정목표 운영상황 점검’ 기자설명회에서 환율 수준과 관련, “전통적인 금융위기는 아니다”라면서도 “위기라 할 수 있고 걱정이 심하다”고 말했다. 이 총재는 “환율이 물가에 미치는 영향이 크고, 우리 내부에서 이익을 보는 사람과 손해 보는 사람이 극명히 나뉜다”며 “(고환율 때문에) 사회적 화합이 어려운 환경이 조성될 수 있다”고 지적했다. 이어 “성장 양극화 등을 생각할 때 환율이 안심할 수 있는 수준은 아니라 생각한다”고 덧붙였다.

외환당국은 최근 국민연금과 연장한 외환스와프를 가동했지만, 구체적인 시기와 규모는 알려지지 않았다.

외환당국은 최근 환율 상승의 원인으로 외환 수급 문제를 지적하면서 국민연금을 활용한 환율 관리에 집중하고 있다. 최근 갱신한 외환스와프 또한 국민연금이 해외투자를 위한 달러를 마련할 때 이를 외환시장에서 수급하지 않고 한국은행의 외환보유액에서 환전해 받을 수 있도록 하는 계약이다. 이는 외환시장에서 달러가 부족해져 환율이 오르는 것을 막는 효과가 있다.

더 나아가 정부와 외환당국은 국민연금의 국내 투자 비중 확대를 주문하고 있다. 이 총재는 “국민연금이 해외 투자 때 거시적 파급 효과를 고려하면서 자산 운용을 할 때가 되지 않았나 생각한다”고 말했다.

전날 이재명 대통령도 “국민연금 운용에 대해서도 더 많은 고민을 해달라”며 국민연금의 국내 주식 투자 비중 확대를 간접적으로 지시한 바 있다. 국민연금이 국내 증시 투자 비중을 늘리면 코스피 등의 하방 경직성이 강화되고 원·달러 환율 상승을 제어하는 효과가 있을 것으로 기대되고 있다.

김정식 연세대 명예교수(경제학)는 “(외환스와프 등) 국민연금의 전략적 환헤지는 효과가 나오려면 시간이 걸린다. 선물환시장에서 국민연금이 달러를 팔면 국내 은행이 달러를 차입하면서 달러 공급이 늘어나는데, 아직 효과가 나타나지 않았다”고 말했다.

김 교수는 “오늘 환율 상승은 심리적 요인으로 봐야 한다”면서 “외환당국이 더 이상 쓸 수 있는 카드가 없다. 외환시장 개입을 하려면 외환보유고가 소진되기 때문에 그 정책을 안 쓰려고 하고, 달러를 사는 사람들은 그 입장을 너무 잘 알고 있어 외환당국이 패를 다 읽히고 있다”고 지적했다.

이날 이 총재도 “국민연금이 환헤지 개시 및 중단 시점을 덜 투명하게 해야 한다”며 “패를 다 까놓고 게임을 하지는 말아야 한다”고 거듭 주문했다.

아울러 “현재 국민연금 수익률은 원화로 평가되는데, 나중에 국내로 자금을 들여오게 되면 원화가 절상되면서 수익률이 떨어지게 된다”며 “어떤 수익률로 보상할지 서로 의견 교환이 필요하다”고 말했다.

이날 환율 상승은 국내 수급 문제 외에도 일부 달러 강세의 영향을 받은 것으로 해석된다. 간밤 미국 정부가 발표한 11월 실업률(4.6%)은 2021년 9월 이후 4년여 만에 최고치를 기록했고, 10월 소매 판매도 시장 전망치를 밑돌았다.

다만 해당 통계보다 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 내년 기준금리 인하에 적극적이지 않을 것이라는 인식이 더 크게 작용하면서 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 월초부터 98대를 유지 중이다. 백석현 신한은행 이코노미스트는 “간밤 미국 고용보고서는 그 여운이 오늘까지 지속될 만큼 임팩트가 크지 않았다”고 평가했다.

이날 유가증권시장에서 외국인 투자자는 오전까지 강한 순매도세로 환율을 끌어올렸지만 오후부터 매도 폭을 줄여 이날 총 순매도액은 289억원으로 집계됐다. 개인은 약 3373억원 순매도, 기관은 3352억원을 순매수했다.

전문가들은 당장은 대외 요인보다 국내 수급 구조 요인의 영향력이 더 크다고 말했다. 안동현 서울대 경제학과 교수는 “최근 환율 상승은 국내 자본 유출이 많기 때문”이라며 “구조적으로 우리나라에 신규 투자를 할 만한 곳이 없다. 그러니 국내 대신 해외에 투자하고 있다”고 지적했다.

